Футбол
УЕФА представил талисман Евро-2020NewInform 02:30
Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представила официальный талисман чемпионата Европы по футболу, который состоится в 2020 году. Ему дали имя «Скилзи», что является производным от английского слова skills, которое означает «навыки».
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Футбол
Андрей Федун: «Акции против Глушакова кому-то нужны. Найти бы, кому»
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал акции болельщиков команды против капитана команды Дениса Глушакова.
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Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
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Происшествия
Уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» передали в Генпрокуратуру
Следственный комитет России передал одно из уголовных дел по факту пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Москве подростки избили семиклассника, заявил источник
Два девятиклассника избили подростка одной из школ Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил в понедельник РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:32
Политика
Нетаньяху прерывает визит в США из-за обстрела Израиля из сектора Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прерывает визит в США и возвращается на родину.
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Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о причастности Украины к катастрофе MH17
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Авто
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Еще каких-то 2 года назад третий ряд сидений был неоправданной роскошью и встречался в небольшом количестве моделей, но сегодня россияне могут приобрести даже бюджетные машины, рассчитанные для перевозки 7 человек.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Столтенберг пообещал Грузии членство в НАТО
Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, она обязательно станет в итоге членом альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси 25 марта.
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Спорт
Тутберидзе поблагодарила Загитову за золото чемпионата мира
В дополнении к письму наставница порадовалась успехам подопечных Алины Загитовой и Элизабет Турсынбаевой, которые заняли первое и второе место на чемпионате мира 2019 года соответственно.
Обновлено в 05:16
Политика
Путин проведет совещание с главой «Почты России»
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой "Почты России" Николаем Подгузовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
Обновлено в 05:40
Технологии
Binance изменила правила краудсейлов. Токен биржи уже подорожал на 11%
Биржа Binance изменила форму проведения токенсейлов. Об этом разработчики рассказали в своем блоге.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
В Афганистане около десяти военных погибли при нападении талибов
Около 10 афганских военных погибли, до 13 получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан", сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя министерства обороны Афганистана Каиса Мангала.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
Силовики изъяли гранату, найденную на Казанском вокзале в Москве
Силовики изъяли обнаруженную на Казанском вокзале в центре Москвы боевую гранату, по предварительным данным, боеприпас был без взрывателя, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:03
Технологии
Милитаризация сотовой связи: В России появится виртуальный мобильный оператор для военнослужащих «Воентелеком»
Виртуальный мобильный оператор «Воентелеком» появится в России в ближайшее время. О таких планах сообщили сегодня утром СМИ.
Обновлено в 03:29
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Происшествия
На Урале бывший охранник застрелил двух женщин из-за ребенка
В Челябинской области выясняют обстоятельства двойного убийства в поселке Урожайный, где 25-летний мужчина застрелил мать бывшей жены и ее знакомую, чтобы забрать своего ребенка.
Обновлено в 04:55
Политика
В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа
Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено вчера в 13:04
Экономика
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Как РБК Краснодар сообщал ранее, по итогам 9 месяцев 2018 года совет директоров рекомендовал выплатить 14 млрд рублей дивидендов.
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Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика
Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.
Обновлено вчера в 17:55
Культура
Путин вручит премии молодым деятелям культуры и искусства
Президент России Владимир Путин завтра 26 марта, вручит премии молодым деятелям культуры, а также премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Обновлено в 06:01
Политика
Сын Трампа раскритиковал посла США на Украине
Сын президента США Дональд Трамп-младший прокомментировал критические замечания американского посла на Украине Мари Йованович.
Обновлено в 05:01
Экономика
Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39