Футбол
УЕФА представил талисман Евро-2020RT на русском 17:15
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020 года. Презентация состоялась в Амстердаме перед матчем отборочного турнира между командами Нидерландов и Германии. Талисман получил имя «Скиллзи».
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