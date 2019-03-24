Футбол
УЕФА представил талисман Евро-2020RT на русском 17:15
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020 года. Презентация состоялась в Амстердаме перед матчем отборочного турнира между командами Нидерландов и Германии. Талисман получил имя «Скиллзи».
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие
Источник рассказал о цели прибытия российских военных в Венесуэлу
Ранее 24 марта венесуэльские СМИ сообщили о прибытии в страну двух самолетов с грузом и российскими военными.
Обновлено в 14:59
Общество
Полиция установила личности 400 «телефонных террористов» в России
Полиции стали известны личности порядка 400 «телефонных террористов», которые в этом году сообщали о минировании различных объектов в РФ, некоторые из них уже привлечены к уголовной ответственности, рассказал секретарь СБ РФ Николай Патрушев в интервью «Известиям».
Обновлено в 19:36
Общество
Синоптик назвал сроки наступления весенней погоды в Москве
Главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что приход весенней погоды в Москву ожидается на следующих выходных.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Обновлено в 18:27
Шоу-бизнес
Семенович показала фото с первыми занятиями фигурным катанием
Артистка поделилась с поклонниками в инстаграме фото, которое сделали ее родители, когда девочке было три года.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в Киеве
Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Спорт
Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира
Российский биатлонист Александр Логинов стал вторым в общем зачете по итогам Кубка мира-2018/19.
Обновлено в 12:19
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Гаджеты
Meitu закрывает производство собственных смартфонов
Смартфоны Meitu отличались высококачественными камерами и специальными приложениями для обработки фотографий.В 2018 году Meitu заключила договор о сотрудничестве с компанией Xaiomi, которая получила права на использование бренда Meitu для выпуска гаджетов.
Обновлено в 06:43
Космос
Запуск корабля «Прогресс МС-11» застрахуют на 3,6 млрд рублей
Запуск транспортного грузового корабля Прогресс МС-11 к Международной космической станции, который запланирован на 4 апреля, будет застрахован в СК АльфаСтрахование на 3,58 млрд рублей.
Обновлено 22 марта в 13:49
Политика
В конгрессе США не исключили импичмента Трампа из-за доклада Мюллера
Глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что процедура импичмента американского лидера Дональда Трампа не исключена в свете завершения расследования дела о "вмешательстве России" в выборы.
Обновлено в 11:13
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено в 18:25
Политика
Румыния решила перенести посольство в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Футбол
Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ
На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".
Обновлено в 04:43
Происшествия
Девочка пропала из детского лагеря в Ленинградской области
В Ленинградской области из детского лагеря «Пионер» во время тренировки по спортивному ориентированию пропала 11-летняя Алина Овчинникова.
Обновлено в 20:17
Армия и оружие
Военный корабль и патрульный катер США прошли через Тайваньский пролив
"Проход кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", - отмечается в заявлении.
Обновлено в 20:35
Здоровье
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами
В Госдуме предложили Минпромторгу и Минздраву совместно проработать вопрос изменения законодательства на предмет поэтапного снижения использования искусственных трансжиров, содержащихся, в частности, в фастфуде, в российской пищевой промышленности вплоть до полного ее запрета, следует из письма депутата Виталия Милонова.
Обновлено в 19:35
Общество
В Иркутске прошел митинг в защиту Байкала
Обновлено в 08:12
Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Общество
Магаданские чиновники отказали историческому центру города в статусе «культурного наследия»
Несогласие с решением отдела по охране ОКН выразили магаданские ученые, главные научные сотрудники областного краеведческого музея Сергей Ефимов и Александр Навасардов, принимавшие участие в составлении исторической справки к заявке И.К. Лазуткиной по пр. Ленина.
Обновлено в 20:55
Общество
В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы
ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Политика
Порошенко обвинили в убийстве брата
Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.
Обновлено в 11:09
Общество
Пальчиковые батарейки за 12 или 300 рублей: какая проработает дольше
Даже в самой плохой пальчиковой батарейке содержится в десятки раз больше энергии, чем выходит при выстреле из пневматического ружья.
Обновлено в 05:03
Финансы
ЦБ анонсировал снижение ключевой ставки в 2019 году
ЦБ снизит ставку не ранее III квартала 2019 г. и при совпадении четырех условий: при отсутствии внешних и внутренних шоков, подтверждении, что эффект от НДС исчерпан, продолжении снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса и сохранении рубля сильнее 67–68 руб./$, считают аналитики «Ренессанс капитала».
Обновлено в 17:25
Политика
Официально: Новиченко покинул пост министра экономразвития Забайкалья
Экс-губернатор ЗабайкаальяКонстантин Ильковский назначил Новиченко министром в июле 2014 года.
Обновлено в 20:50