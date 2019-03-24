УЕФА представил талисман Евро-2020RT на русском 17:15

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020 года. Презентация состоялась в Амстердаме перед матчем отборочного турнира между командами Нидерландов и Германии. Талисман получил имя «Скиллзи».

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