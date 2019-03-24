Футбол
УЕФА представил талисман Евро-2020RT на русском вчера в 17:15
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020 года. Презентация состоялась в Амстердаме перед матчем отборочного турнира между командами Нидерландов и Германии.
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Политика
Новый караван мигрантов направляется в сторону США
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Расследованием теракта в Новой Зеландии займется специальная комиссия
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что для расследования теракта в двух мечетях города Крайстчерч будет создана специальная королевская комиссия.
Обновлено в 01:30
Путешествия
Федор Конюхов попал в шторм на грани урагана
Обновлено 23 марта в 13:58
Технологии
Голосовой помощник для бизнеса «Варвара» скоро появится в России
Контролируемый кредитной организацией «Центр речевых технологий» (ЦРТ) приступил к разработке голосового помощника под рабочим названием «Варвара».
Обновлено в 01:29
Политика
СМИ: Токио ужесточит режим секретности в вузах, чтобы пресечь утечки технологий в Китай
Правительство Японии намерено ужесточить режим секретности в частных университетах, через которые могут происходить утечки новейших технологий, в частности, в Китай.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
Ранее, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с группой российских военных на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
Обновлено в 00:29
Происшествия
На юге Москвы джип насмерть сбил пешехода
Обновлено вчера в 16:31
Шоу-бизнес
Бузова резко ответила критикующим её грудь подписчикам
Певица и актриса Ольга Бузова отметила, что тема размера её груди всегда актуальна.
Обновлено в 01:11
Экономика
Минэк предложил объединить экологические платежи в один фонд
Экологические платежи могут объединить в новом фонде, что может стать альтернативой переносу обязательных платежей за вред окружающей среде в Налоговый кодекс.
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Минобрнауки анонсировало увеличение числа бюджетных мест в вузах
В 2019 году в российских вузах по некоторым специальностям планируется увеличение числа бюджетных мест, сообщили 25 марта в Минобрнауки.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае
Три человека погибли в ДТП на 11-м километре автодороги Ачинск - Назарово в Красноярском крае.
Обновлено в 01:02
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено вчера в 05:53
Общество
Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам
Употребление алкоголя традицией выпивать в праздничные дни объяснило большинство россиян во всех возрастных группах.
Обновлено в 00:30
Путешествия
Российские туристы рассказали об отношении к коротким поездкам
Противниками поездок на две-четыре ночи оказались 35% респондентов.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Что происходит в Кемерово спустя год после трагедии в «Зимней вишне»
"Восемь гробов в один двор" Что происходит в Кемерово спустя год после трагедии в "Зимней вишне" Анастасия Гнединская Ровно год назад в Кемерово произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня".
Обновлено в 01:00
Происшествия
На американской военной базе в Японии прогремел взрыв
Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве, сообщил телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Микроавтобус выбросило на берег Японского моря
На берег острова Попова вблизи Владивостока выбросило утонувший микроавтобус, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 02:27
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России
Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа стали лидерами по доступности ипотеки, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Александр Серов назвал тесты ДНК «фальсификациями»
Александр Серов считает «фальсификациями» все тесты ДНК, проведённые в целях попытки доказать родство с ним.
Обновлено в 01:31
Политика
Трамп уверен, что Туркмения сможет поставлять газ Западу
Американский лидер Дональд Трамп надеется, что Туркмения будет поставлять газ в страны Европы.
Обновлено в 01:09
Происшествия
В лесу в Ленобласти после лыжной тренировки пропала 11-летняя девочка
Представитель детского оздоровительного лагеря "Пионер" сообщила, что в деревне Лемболово Всеволожского района Ленинградской области в лесу после лыжной тренировки пропала 11-летняя воспитанница – Алина Овчинникова.
Обновлено вчера в 19:23
Спорт
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
Обновлено в 00:18
Экономика
Кто в России больше всего денег тратит на банкеты и фуршеты
Банкиры больше всех в России тратят денег на кейтеринг (комплексную услугу, включающую доставку, сервировку и обслуживание приема пищи).
Обновлено в 01:00
Общество
Омичи создали петицию с требованием, чтобы Доренко извинился
На крупнейшем ресурсе change.org появилась петиция, написанная Алексеем Купцовым.
Обновлено в 01:49
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией на выборах в 2016 году
Спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:52
Хоккей
Бобровский повторил личный рекорд по шат-аутам за сезон
Бобровский повторил личный рекорд. В сезоне-2016/17 Сергей также оформил 7 шат-аутов.
Обновлено в 00:49
Политика
В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода
В Якутии возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта "Кислорода медицинского газообразного".
Обновлено в 00:14