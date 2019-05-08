Футбол
УЕФА представил проект новой Лиги чемпионовРоссийская газета 14:17
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на встрече с представителями ассоциаций презентовал проект нового формата Лиги чемпионов. Он может быть использован уже в 2024 году.
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Игры
Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft
Обновлено в 11:48
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон не должен позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 14:03
Происшествия
В Шереметьево снова эвакуировали пассажиров SSJ-100 «Аэрофлота»
В московском аэропорту Шереметьево из-за запаха гари эвакуировали пассажиров самолета SSJ-100, который принадлежит компании «Аэрофлот».
Обновлено в 02:35
Шоу-бизнес
Таисия Повалий резко помолодела в новом образе
Большинство песен, которые войдут в новый альбом, если не все, записываются на украинском языке.
Обновлено в 08:04
Общество
Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене
Обновлено в 04:21
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Здоровье
Около 600 тверских ветеранов получают заботу и внимание в областной больнице
Обновлено в 13:19
Футбол
«Зенит» и «Спартак» поспорят за капитана «Алкмара»
Полузащитник "Алкмара" Гуус Тиль попал в сферу интересов "Зенита" и "Спартака". Оба клуба готовят предложения по 21-летнему игроку.
Обновлено в 14:38
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Обнародованы фото с места кровавой драмы в Пензенской области
Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Пензенской области обнародовала фотографии, сделанные на месте происшествия: возле дома и рядом с ним.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Суд прислушался к требованиям прокурора и вынес обвинительный приговор российским футболистам: 1 год и 5 месяцев в тюрьме придется провести Мамаеву и 1 год и 6 месяцев Кокорину.
Обновлено в 09:40
Спорт
Саммельвуо – о победе над «Зенитом»: «Мы сделали чудо»
Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу команды в финале чемпионата России.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Наталья Водянова опубликовала откровенное фото
Наталья Водянова опубликовала откровенное фото из массажного салона в своем Instagram.
Обновлено в 07:56
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика
Националист Демушкин заявил, что его назначили чиновником в Барвихе
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Авто
Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже
Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 11:23
Футбол
Могут ли клубы расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым? Отвечает юрист
Юрист коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго объяснил, могут ли клубы расторгнуть контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
Обновлено в 13:29
Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:0 (Перерыв)
Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:25
Футбол
Адвокат Кокорина намерена обжаловать вынесенный приговор
Адвокат Кокорина Татьяна Стуканова сообщила, что сторона защиты намерена обжаловать вынесенный вердикт, передает РИА Новости.
Обновлено в 11:47
Общество
Доходы Собянина за год выросли на миллион рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин в 2018 году заработал 7,62 миллиона рублей, что более чем на 1 миллион рублей выше уровня предыдущего года, следует из данных о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.
Обновлено в 14:06
Здоровье
Роспотребнадзор подсчитал не знающих о своем диагнозе россиян с ВИЧ
По данным Роспотребнадзора, около 25% ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем диагнозе.
Обновлено в 08:31