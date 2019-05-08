Футбол

УЕФА представил проект новой Лиги чемпионовРоссийская газета 14:17

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на встрече с представителями ассоциаций презентовал проект нового формата Лиги чемпионов. Он может быть использован уже в 2024 году.
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УЕФА представил новый проект Лиги чемпионов с 4 группами по 8 команд

Sport24.ru15:24

УЕФА представил европейским ассоциациям проект новой Лиги чемпионов

ТАСС13:23

Четыре группы по восемь команд: УЕФА планирует изменения в формате Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс14:21

УЕФА представил клубам проект новой Лиги чемпионов с 4 группами по 8 команд

Чемпионат13:49

СМИ: УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов

Матч ТВ14:57

УЕФА предложил новый формат Лиги чемпионов

Sport.ru14:14

Проект Лиги чемпионов от УЕФА с 2024 года: 4 группы по 8 команд, повышение и понижение в классе

Sports.ru14:13
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