УЕФА представил проект нового формата Лиги чемпионовМК-Спорт вчера в 14:14

Важно помнить, что никаких решений принято не было, несмотря на многочисленные спекуляции в СМИ. Пока у нас есть только идеи и мнения.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил проект нового формата Лиги чемпионов. Проект может быть реализован уже в 2024 году.

Политика В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.

Политика WSJ объяснила, что почему Китай ужесточил позицию по торговле с США Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.

Политика Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк» Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».

Политика В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом» Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.

Политика Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе «Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.

Происшествия Кокорин и Мамаев получили реальные сроки Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".

Экономика Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Игры Симулятор выживания Conan Exiles обзавёлся новым дополнением и стал бесплатным до 12 мая Компания Funcom объявила об очередных бесплатных выходных в симуляторе выживания Conan Exiles — акция стартовала сегодня и продлится до 12 мая включительно.

Происшествия В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.

Технологии Банк России выбрал дату старта оплаты покупок по QR-коду Банк России выбрал дату запуска технологии QR-платежей в магазинах в рамках тестирования Системы быстрых платежей.

Происшествия Четыре человека погибли в грузовике, упавшем в реку Водитель и трое пассажиров грузовика КамАЗ погибли при падении машины в реку Пильво на Сахалине, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных структурах региона.

Политика Мэр Харькова пообещал вернуть проспект маршала Жукова Харьковский градоначальник Геннадий Кернес пообещал вернуть одному из проспектов города историческое название — имени маршала Победы Георгия Жукова.

Экономика ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни» В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.

Происшествия Как отреагировали адвокаты на приговор Мамаеву и Кокорину "Наказание излишне строгим не является" Адвокат Дениса Пака Наталья Шатихина заявила, что её клиент доволен приговором Кокорину и Мамаеву.

Происшествия В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.

Армия и оружие В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.

Шоу-бизнес Ксения Собчак перестала следить за собой Ксения Собчак отдыхает в Италии с Константином Богомоловым.

Общество Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников «Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.

Политика В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.

Политика В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».

Общество Назван простой способ сбросить лишний вес к лету Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.

Политика Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценарию Украине грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Хоккей Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.