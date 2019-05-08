Футбол
УЕФА представил проект новой Лиги чемпионовГазета.Ru вчера в 15:47
Появилась информация о проекте новой Лиги чемпионов, который может быть реализован уже в 2024 году, передает "Советский спорт". Как сообщает France 24, в групповом этапе турнира теперь может быть задействован формат "четыре группы по восемь команд", что увеличит количество матчей в еврокубках.
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Важно помнить, что никаких решений принято не было, несмотря на многочисленные спекуляции в СМИ. Пока у нас есть только идеи и мнения.
— Александер Чеферин, словенский юристSoccer.ru вчера в 15:13
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Четыре группы по восемь команд: УЕФА планирует изменения в формате Лиги чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 14:21
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