Футбол
УЕФА представил проект новой Лиги чемпионовГазета.Ru 15:47
Появилась информация о проекте новой Лиги чемпионов, который может быть реализован уже в 2024 году, передает "Советский спорт". Как сообщает France 24, в групповом этапе турнира теперь может быть задействован формат "четыре группы по восемь команд", что увеличит количество матчей в еврокубках.
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Важно помнить, что никаких решений принято не было, несмотря на многочисленные спекуляции в СМИ. Пока у нас есть только идеи и мнения.
— Александер Чеферин, словенский юристSoccer.ru 15:13
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Общество
Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Политика
Слушания по делу финдиректора Huawei продолжатся 23 сентября
Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 23 сентября, сообщил в среду телеканал CTV.
Обновлено в 15:56
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Спорт
В 2020-м Гран При Бразилии переедет в Рио-де-Жанейро
Обновлено в 16:11
Политика
СМИ узнали о планах лидера группы «Океан Эльзы» выдвинуться в Раду
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук формирует штаб для участия в выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 13:10
Игры
Симулятор выживания Conan Exiles обзавёлся новым дополнением и стал бесплатным до 12 мая
Компания Funcom объявила об очередных бесплатных выходных в симуляторе выживания Conan Exiles — акция стартовала сегодня и продлится до 12 мая включительно.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Мать Кокорина покинула зал суда после оглашения приговора
Женщина вышла из зала суда сразу после обвинительного приговора своему сыну.
Обновлено в 10:02
Гаджеты
Новый iPhone XR 2019 показали на видео
Автором ролика стал техноблогер, который известен надежными инсайдами. Речь идет о новом iPhone XR 2019.
Обновлено в 15:41
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Футбол
Хет-трик Моуры вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов
Лукас Моура в самой концовке игры забил третий мяч и вывел свою команду в финал Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:02
Наука
В древней могиле обнаружены свидетельства кровавой резни
Исследователи обнаружили большую братскую могилу еще в 2011 году, и все это время тщательно исследовали находку.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Мадуро уволил из армии 55 военных после попытки госпереворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике.
Обновлено в 16:51
Транспорт
Парковка на московских улицах на три дня стала бесплатной
В течение трех дней, с 9 по 11 мая, парковка на всей улично-дорожной сети Москвы будет бесплатной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 17:10
Футбол
Глава РФС предложил Кокорину и Мамаеву сделать вывод из приговора
Глава РФС подчеркнул, что комментировать сам приговор не будет, так как не является экспертом в уголовном праве.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева призналась, что ее бесят сравнения с Ольгой Бузовой
Очередной известной персоной, которая «прошлась» по Бузовой стала Настя Ивлеева, бывшая ведущая «Орла и решки», возмутившаяся в эфире своего авторского шоу тем, что ее постоянно сравнивают с Ольгой, это ее откровенно «бесит».
Обновлено в 17:35
Футбол
Почеттино назвал Моуру супергероем
Обновлено в 17:59
Культура
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Порошенко: Окончание Второй Мировой войны не сделало Украину свободной
Захарова посмеялась над спутавшим День окончания Второй Мировой войны МИД Украины "Почти семь миллионов солдат в семи, как минимум, армиях – такой масштаб украинской борьбы против нацизма", — отметил президент.
Обновлено в 16:18
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено в 06:06
Культура
Скончался композитор Евгений Крылатов
В возрасте 85 лет скончался знаменитый композитор Евгений Крылатов.
Обновлено в 05:42
Происшествия
В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари
Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево приземлился SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту находились 72 пассажира.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Футбол
Эриксен: надеюсь, Моуре установят памятник в Англии
Надеюсь, ему установят памятник в Англии.
Обновлено в 17:30
Общество
Паром «Балтийск» остался без топлива, а Калининград без морского сообщения с остальной страной
Обновлено в 18:07
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено в 15:08
Космос
Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки
Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
В Вашингтоне показали ледоруб, которым убили Троцкого
Ледоруб, которым 20 августа 1940 года, предположительно, был смертельно ранен бывший народный комиссар по военным и морским делам СССР и экс-председатель Реввоенсовета Лев Троцкий, впервые за долгие годы будет выставлен в экспозиции Международного музея шпионажа в Вашингтоне, сообщил ТАСС.
Обновлено в 13:15