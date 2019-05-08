Футбол
УЕФА представил проект новой Лиги чемпионовГазета.Ru 15:47
Появилась информация о проекте новой Лиги чемпионов, который может быть реализован уже в 2024 году, передает "Советский спорт". Как сообщает France 24, в групповом этапе турнира теперь может быть задействован формат "четыре группы по восемь команд", что увеличит количество матчей в еврокубках.
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Важно помнить, что никаких решений принято не было, несмотря на многочисленные спекуляции в СМИ. Пока у нас есть только идеи и мнения.
— Александер Чеферин, словенский юристSoccer.ru 15:13
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Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Футбол
Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности
Известный агент Мино Райола на три месяца отстранен от футбольной деятельности.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Шереметьево произошло новое ЧП с Superjet 100
Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая.
Обновлено в 02:23
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено вчера в 14:35
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Самодельное взрывное устройство обнаружили на востоке столицы
На востоке Москвы в Черкизовском пруду обнаружено и извлечено самодельное взрывное устройство, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:25
Авто
Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже
Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 11:23
Космос
В космос отправят аппарат с «земной» музыкой
Когда-то в 1977 году в космос был отправлен космический аппарат, на борту которого находился проигрыватель и пластинка.
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Происшествия
Кокорина и Мамаева признали виновными и отправили в колонию
Александра Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам, Павла Мамаева – к году и 5 месяцам.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Асмус и Харламова завела собственный Instagram
На своей странице Харламов удивил подписчиков новостью, что юная Анастасия решила завести собственный аккаунт.
Обновлено в 07:00
Футбол
Месси плакал в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»
Обновлено в 16:02
Футбол
Глава РФС предложил Кокорину и Мамаеву сделать вывод из приговора
Глава РФС подчеркнул, что комментировать сам приговор не будет, так как не является экспертом в уголовном праве.
Обновлено в 15:02
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено в 06:06
Происшествия
Друзья рассказали о погибших туристах при сходе лавины на Алтае
Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в горах Алтая. Тела троих были обнаружены утром 8 мая.
Обновлено в 09:48
Наука
Осы способны вести себя так, будто они логически рассуждают
Одна из возможностей состоит в том, что пчелы и осы отдают предпочтение разным типам когнитивных способностей, поскольку они ведут себя по-разному в обществе.
Обновлено в 00:11
Авто
Хэтч Honda Jazz получит гибридную систему от старших моделей
Обновлено в 11:40
Хоккей
Источник: Сергей Бобровский планирует заключить контракт с «Флоридой»
По сведениям источника, Бобровский просил обмен ещё прошлым летом, но был готов одобрить только определённые команды, а «Коламбус» не смог или не захотел найти подходящий вариант.
Обновлено в 15:19
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Обновлено вчера в 04:02
Гаджеты
Новый iPhone XR 2019 показали на видео
Согласно видеозаписи, новинка получит двойную камеру, модули которой будут выполнены по форме квадрата. iPhone XR 2019 будет оснащен 6,1-дюймовым дисплеем и поддержкой функции Face ID, а также портом Lightning.
Обновлено в 15:41
Политика
Россия в Совбезе раскритиковала работу представителя ООН по Боснии и Герцеговине
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил в среду о предвзятости докладов высокого представителя генсека ООН по Боснии и Герцеговине (БиГ) Валентина Инцко.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева заявила, что ее оскорбляют сравнения с Ольгой Бузовой
В рамках своего шоу девушка внезапно заявила, что не может выносить сравнения с певицей Ольгой Бузовой, а также весьма нелестно отозвалась о звезде.
Обновлено в 14:11
ЖКХ
Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома
Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
Обновлено в 12:58
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Министерство труда составило график праздничных выходных на 2020 год.
Обновлено вчера в 12:24
Технологии
В WhatsApp планируется запустить мобильные платежи
Компания планирует нанять в команду еще 100 человек. Часть будет работать в штаб-квартире Facebook в Дублине, а часть – в Лондоне.
Обновлено в 15:53
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46