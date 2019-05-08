УЕФА представил проект новой Лиги чемпионовРоссийская газета 14:17

Важно помнить, что никаких решений принято не было, несмотря на многочисленные спекуляции в СМИ. Пока у нас есть только идеи и мнения.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на встрече с представителями ассоциаций презентовал проект нового формата Лиги чемпионов. Он может быть использован уже в 2024 году.

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