Футбол
УЕФА представил проект нового формата Лиги чемпионовМК-Спорт вчера в 14:14
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил проект нового формата Лиги чемпионов. Проект может быть реализован уже в 2024 году.
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Важно помнить, что никаких решений принято не было, несмотря на многочисленные спекуляции в СМИ. Пока у нас есть только идеи и мнения.
— Александер Чеферин, словенский юристSoccer.ru вчера в 15:13
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Четыре группы по восемь команд: УЕФА планирует изменения в формате Лиги чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 14:21
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Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Татьяна Навка высказалась о будущем общей с Дмитрием Песковым дочки
Ребенку счастливой пары уже исполнилось 4 года.
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Происшествия
В Югре силовики сорвали воздушный «Бессмертный полк»
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Хоккей
Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы
Обновлено в 05:10
Политика
Лукашенко в День Победы заявил, что в Европе нет единства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на площади Победы в Минске заявил об усилении военного присутствия на рубежах республики.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 05:06
Культура
Мединского спросили о скандальной победе дочки Алсу на «Голосе»
"Слежу только как зритель", - заявил Мединский.
Обновлено в 06:12
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Парад в честь Дня Победы начался в Донецке
В столице самопровозглашенной Донецкой Народной Республики начался парад в честь 74-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:18
Хоккей
Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе
Хоккеисты сборной России, тренерский штаб и персонал национальной команды в День Победы возложили цветы к мемориалу Славин в Братиславе, установленному в честь советских воинов, павших в боях за освобождение столицы Словакии.
Обновлено в 04:50
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
Обновлено в 05:54
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Двух граждан Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевских лент
Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты.
Обновлено в 04:56
Гаджеты
Slashleaks показал на новых рендерах iPhone XI и iPhone XI Max
Ресурс Slashleaks продемонстрировал изображения аппаратов в прозрачном защитном чехле.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Пассажиров еще одного SSJ-100 эвакуировали в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 03:53
Баскетбол
Тайрона Лю не устроил срок предложенного «Лейкерс» контракта
Бывший главный тренер «Кливленда» Тайрон Лю отказался от предложения возглавить «Лейкерс» в первую очередь из-за срока контракта.
Обновлено в 04:29
Общество
Иволги, кукушки и соловьи вернулись в столицу
На природные территории Москвы прилетели иволги, кукушки и соловьи, а в ближайшие дни в город вернутся и черные стрижи, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГПБУ «Мосприрода».
Обновлено в 04:23
Хоккей
Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
Футбол
«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Ориги
«Ливерпуль» собирается предложить новый контракт нападающему Дивоку Ориги, сообщает The Independent.
Обновлено в 02:55
Политика
Неонацисты с портретами бандеровцев пытаются помешать шествию «Бессмертного полка» в Одессе
Сообщается, что во главу колонны «Бессмертного полка» пытаются пристроиться молодые люди с портретами бандеровцев из УПА.
Обновлено в 04:40
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Политика
В Киеве прошло шествие «Бессмертного полка»
Как и в прошлом году полиция задержала организатора акции Елену Бережную, якобы за нарушение общественного порядка по пути к месту проведения акции.
Обновлено в 06:06
Политика
Путин проверил, как реализуются национальные проекты
Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором потребовал от чиновников не давать гражданам абстрактных обещаний и не сдвигать сроков реализации национальных проектов.
Обновлено вчера в 15:19
Армия и оружие
КНДР запустила неизвестную ракету
Учитывая, что запуск производился из западной части КНДР, а ракета полетела в восточном направлении, то есть через всю территорию Северной Кореи, высока вероятность, что это была как раз та самая ракета средней дальности, которая имеет весьма солидный радиус действия.
Обновлено в 06:07
Музыка
Сотрудники «Росатома» спели песню про казаков в Берлине
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади завершилась генеральная репетиция парада Победы, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено 07 мая в 04:17
Общество
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17