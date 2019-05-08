Футбол

УЕФА представил проект нового формата Лиги чемпионовМК-Спорт вчера в 14:14

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил проект нового формата Лиги чемпионов. Проект может быть реализован уже в 2024 году.
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Александер Чеферин
Важно помнить, что никаких решений принято не было, несмотря на многочисленные спекуляции в СМИ. Пока у нас есть только идеи и мнения.
— Александер Чеферин, словенский юристSoccer.ru вчера в 15:13

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УЕФА представил новый проект Лиги чемпионов с 4 группами по 8 команд

Sport24.ruвчера в 15:24

УЕФА предложил новый формат Лиги чемпионов

Sport.ruвчера в 14:14

Четыре группы по восемь команд: УЕФА планирует изменения в формате Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 14:21

УЕФА представил клубам проект новой Лиги чемпионов с 4 группами по 8 команд

Чемпионатвчера в 13:49

УЕФА представил европейским ассоциациям проект новой Лиги чемпионов

ТАССвчера в 13:23

СМИ: УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов

Матч ТВвчера в 14:57

Проект Лиги чемпионов от УЕФА с 2024 года: 4 группы по 8 команд, повышение и понижение в классе

Sports.ruвчера в 14:13
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:28, Ашберн
Политика

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»

Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
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Татьяна Навка высказалась о будущем общей с Дмитрием Песковым дочки

Ребенку счастливой пары уже исполнилось 4 года.
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Обновлено в 05:10
Политика

Лукашенко в День Победы заявил, что в Европе нет единства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на площади Победы в Минске заявил об усилении военного присутствия на рубежах республики.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 05:06
Культура

Мединского спросили о скандальной победе дочки Алсу на «Голосе»

"Слежу только как зритель", - заявил Мединский.
Обновлено в 06:12
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

Парад в честь Дня Победы начался в Донецке

В столице самопровозглашенной Донецкой Народной Республики начался парад в честь 74-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:18
Хоккей

Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе

Хоккеисты сборной России, тренерский штаб и персонал национальной команды в День Победы возложили цветы к мемориалу Славин в Братиславе, установленному в честь советских воинов, павших в боях за освобождение столицы Словакии.
Обновлено в 04:50
Политика

В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»

Обновлено в 05:54
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Двух граждан Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевских лент

Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты.
Обновлено в 04:56
Гаджеты

Slashleaks показал на новых рендерах iPhone XI и iPhone XI Max

Ресурс Slashleaks продемонстрировал изображения аппаратов в прозрачном защитном чехле.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Пассажиров еще одного SSJ-100 эвакуировали в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 03:53
Баскетбол

Тайрона Лю не устроил срок предложенного «Лейкерс» контракта

Бывший главный тренер «Кливленда» Тайрон Лю отказался от предложения возглавить «Лейкерс» в первую очередь из-за срока контракта.
Обновлено в 04:29
Общество

Иволги, кукушки и соловьи вернулись в столицу

На природные территории Москвы прилетели иволги, кукушки и соловьи, а в ближайшие дни в город вернутся и черные стрижи, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГПБУ «Мосприрода».
Обновлено в 04:23
Хоккей

Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
Футбол

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Ориги

«Ливерпуль» собирается предложить новый контракт нападающему Дивоку Ориги, сообщает The Independent.
Обновлено в 02:55
Политика

Неонацисты с портретами бандеровцев пытаются помешать шествию «Бессмертного полка» в Одессе

Сообщается, что во главу колонны «Бессмертного полка» пытаются пристроиться молодые люди с портретами бандеровцев из УПА.
Обновлено в 04:40
Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Политика

В Киеве прошло шествие «Бессмертного полка»

Как и в прошлом году полиция задержала организатора акции Елену Бережную, якобы за нарушение общественного порядка по пути к месту проведения акции.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»

Обновлено в 05:45
Политика

Путин проверил, как реализуются национальные проекты

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором потребовал от чиновников не давать гражданам абстрактных обещаний и не сдвигать сроков реализации национальных проектов.
Обновлено вчера в 15:19
Армия и оружие

КНДР запустила неизвестную ракету

Учитывая, что запуск производился из западной части КНДР, а ракета полетела в восточном направлении, то есть через всю территорию Северной Кореи, высока вероятность, что это была как раз та самая ракета средней дальности, которая имеет весьма солидный радиус действия.
Обновлено в 06:07
Музыка

Сотрудники «Росатома» спели песню про казаков в Берлине

Обновлено в 04:23
Армия и оружие

На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади завершилась генеральная репетиция парада Победы, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено 07 мая в 04:17
Общество

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
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