Футбол
УЕФА представил проект нового формата Лиги чемпионовМК-Спорт вчера в 14:14
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил проект нового формата Лиги чемпионов. Проект может быть реализован уже в 2024 году.
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Важно помнить, что никаких решений принято не было, несмотря на многочисленные спекуляции в СМИ. Пока у нас есть только идеи и мнения.
— Александер Чеферин, словенский юристSoccer.ru вчера в 15:13
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Четыре группы по восемь команд: УЕФА планирует изменения в формате Лиги чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 14:21
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Происшествия
Кокорина и Мамаева признали виновными и отправили в колонию
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Происшествия
В Киеве отметили День победы без столкновений
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На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус
На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
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Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
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Происшествия
14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне
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Авто
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Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
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Армия и оружие
В Донбассе уничтожили сжигавшего одесситов в Доме профсоюзов боевика
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Пятилетний сын российского певца Сергея Лазарева Никита поздравил ветеранов с Днем Победы. Мальчик в военной форме исполнил песню "Катюша".
Обновлено в 06:57
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе и сильном ветре
Обновлено вчера в 05:08
Политика
В Киеве националисты пытались перекричать «Бессмертный полк»
Шествию "Бессмертного полка" в столице Украины пытались помешать националисты, которые скандировали лозунг "Слава воинам войны с Россией" Видео попытки националистов сорвать шествие "Бессмертного полка" разместило издание "Новое время".
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
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Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Политика
На Красной площади в Москве прошел парад Победы
Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:38
Политика
В Москве началось шествие «Бессмертного полка»
Шествие "Бессмертного полка" началось по Тверской улице от пересечения с Бульварным кольцом у метро Пушкинская в сторону Кремля, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:05
Наука
В ТюмГУ разрабатывают приложение для диалога с растениями
Обновлено 07 мая в 00:29
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Политика
Китай продолжит торговать с Ираном и Венесуэлой вопреки позиции США
Китай намерен продолжать поддерживать с Ираном и Венесуэлой торгово-экономические отношения вне зависимости от позиции и давления США.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Южнокорейские военные сообщили о запуске ракет КНДР
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На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны
Неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона
Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Общество
В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту
Самую большую в России георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м развернули в четверг в Севастополе в честь Дня Победы и 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 05:37
Общество
В Вене более 300 человек в День Победы почтили память советских воинов
Более 300 человек, включая ветеранов, дипломатов России, СНГ и стран ЕС, соотечественников и австрийцев в День Победы возложили венки и цветы к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, на венской площади Шварценбергплатц, передает корреспондент РИА Новости.
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Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины в горах Алтая.
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Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 8 мая
Представители Гидрометцентра России рассказали о том, что на территории Москвы объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 8 мая.
Обновлено 07 мая в 05:57
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HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию
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Хоккей
Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе
Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.
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Происшествия
В Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки
В Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки, пишет УНИАН.
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Годовой доход Собянина вырос на миллион рублей
Обновлено вчера в 13:38
Шоу-бизнес
Меган или Кейт: какая герцогиня выглядит лучше после родов
Счастливых Меган и Гарри с сыном на руках народ Британии увидел лишь 8 мая: через два дня после родов молодые родители устроили фотосессию в стенах Виндзорского замка.
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