Футбол

УЕФА представил проект нового формата Лиги чемпионовМК-Спорт вчера в 14:14

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил проект нового формата Лиги чемпионов. Проект может быть реализован уже в 2024 году.
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Александер Чеферин
Важно помнить, что никаких решений принято не было, несмотря на многочисленные спекуляции в СМИ. Пока у нас есть только идеи и мнения.
— Александер Чеферин, словенский юристSoccer.ru вчера в 15:13

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УЕФА представил клубам проект новой Лиги чемпионов с 4 группами по 8 команд

Чемпионатвчера в 13:49

СМИ: УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов

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Четыре группы по восемь команд: УЕФА планирует изменения в формате Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 14:21

УЕФА представил новый проект Лиги чемпионов с 4 группами по 8 команд

Sport24.ruвчера в 15:24

УЕФА представил европейским ассоциациям проект новой Лиги чемпионов

ТАССвчера в 13:23

УЕФА предложил новый формат Лиги чемпионов

Sport.ruвчера в 14:14

Проект Лиги чемпионов от УЕФА с 2024 года: 4 группы по 8 команд, повышение и понижение в классе

Sports.ruвчера в 14:13
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Федеральный центр питания раскрыл рецепты хлеба в блокадном Ленинграде

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Новый Android Q адаптирован для устройств с поддержкой 5G

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Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

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Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
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Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено вчера в 05:55
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
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Правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению развития экономики

Согласно приложению к единому плану, реальные доходы россиян в этом году вырастут на полпроцента, а к 2024 году рост доходов составит около 2,5% - пишет РБК.
Обновлено в 01:30
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Валуев прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева

Экс-боксёр и депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал в беседе с RT приговор по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Обновлено вчера в 10:39
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Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов

Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено вчера в 12:20
Общество

Глава Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
Обновлено в 00:44
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Сахалинцы на КамАЗе сорвались с Солдатского моста и утонули

Страшная авария ранним утром 9 мая унесла жизнь нескольких сахалинцев. В Смирныховском районе мужчины на КамАЗе слетели с моста и утонули.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17

Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено вчера в 09:27
Армия и оружие

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В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 12:46
Игры

Настольное приключение Bethesda оказалось плагиатом

Вскоре после сообщения о выходе настольной Elsweyr опытные игроки заметили, что оно слишком похоже на модуль The Black Road, написанный для Wizards of the Coast.
Обновлено вчера в 17:41
Политика

Зеленский расскажет о кадровых перестановках после инаугурации

Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что избранный украинский лидер расскажет о кадровых перестановках в стране после своей инаугурации.
Обновлено в 00:15
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено вчера в 16:59
Общество

Увеличилась площадь лесного пожара в нацпарке «Заповедное Прибайкалье»

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В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено вчера в 20:17
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Аарон Портцлайн: «Судя по всему, Бобровский покидает „Коламбус“»

Журналист Аарон Портцлайн выразил мнение, что Сергей Бобровский откажется от продолжения карьеры в «Коламбусе».
Обновлено вчера в 21:59
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено 07 мая в 04:10
Кино

Персонаж-гей появится в супергеройской вселенной Marvel

Режиссеры фильма "Мстители: Финал" Энтони и Джо Руссо намекнули на то, что в следующей части франшизы по комиксам Marvel появится персонаж с нетрадиционной ориентацией, передает Fox News.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Мадуро рассказал об освобождении Венесуэлы от доллара

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна освобождается от доллара и идет по собственному пути.
Обновлено вчера в 20:31
Общество

Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо

Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.
Обновлено вчера в 12:17
Общество

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«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
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Происшествия

В Японии началось извержение вулкана Асо

Очередное извержение вулкана Асо, который находится на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото, произошло в четверг.
Обновлено в 01:19
Футбол

Моуринью: «Аякс» играл как с «Витессом»

"Аякс" сыграл второй тайм так, словно вышел против "Витесса" в Эредивизие, - прокомментировал игру Моуринью.
Обновлено вчера в 17:46
Культура

Песню из «Леди и бродяги» для игрового ремейка перепишут из-за расизма

Игровая версия «Леди и бродяги» планируется к выходу на платформе Disney+ вскоре после её запуска в ноябре.
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Росгвардейцы пройдут на параде в Москве с новыми автоматами АК-200

Обновлено в 01:33
Здоровье

Челябинцев предупреждают об экстремальной жаре в День Победы

Завтра, 9 мая, температура воздуха в Челябинске и по области составит около + 30°C и, возможно, даже выше.
Обновлено вчера в 10:14
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