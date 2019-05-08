Футбол
УЕФА представил проект нового формата Лиги чемпионовМК-Спорт вчера в 14:14
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил проект нового формата Лиги чемпионов. Проект может быть реализован уже в 2024 году.
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Важно помнить, что никаких решений принято не было, несмотря на многочисленные спекуляции в СМИ. Пока у нас есть только идеи и мнения.
— Александер Чеферин, словенский юристSoccer.ru вчера в 15:13
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Четыре группы по восемь команд: УЕФА планирует изменения в формате Лиги чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 14:21
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Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки
В Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки, пишет УНИАН.
Обновлено в 07:36
Происшествия
На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус
На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
Обновлено в 06:17
Политика
Украинская полиция составила 13 протоколов из-за георгиевских ленточек
Украинская полиция составила 13 административных протоколов за использование георгиевской ленточки и завела пять уголовных дел за использование запрещенной на Украине символики, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел страны.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Неизвестные вандалы на Украине повредили памятник советским воинам
Монумент памяти воинам Второй мировой войны повредили неизвестные вандалы в Днепропетровской области на Украине. б этом 9 мая сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 06:06
Здоровье
Названы предупреждающие об инфаркте симптомы на коже
Недавно были обнаружены более ранние симптомы, которые сигнализируют о проблемах с сердцем - это изменения, которые появляются на коже человека перед началом приступа.
Обновлено в 05:51
Политика
Лукашенко считает невозможным свержение власти в Белоруссии
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в стране невозможно свергнуть действующую власть, в отличии от Венесуэлы, Сирии или Ливии.
Обновлено в 07:30
Политика
Украинский «Бессмертный полк» прошел с портретами порнозвезд, героев комиксов и сериалов
Обновлено в 08:53
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки
Столько же пробудет за решеткой и его брат Кирилл. Павла Мамаева же приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату
В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 08:43
Футбол
Экс-игрок «Анжи»: Иногда депутаты могут вызвать желание дать им стулом
Бывший футболист «Терека» и «Анжи» Шамиль Лахиялов раскритиковал следствие по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:30
Теннис
Звонарева вышла в полуфинал турнира в Мадриде в парном разряде
Обновлено в 07:17
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Волынской области произошло нападение на журналистов
Неизвестные напали на журналистов местного телеканала "Аверс" в Волынской области, они разбили телекамеру и избили оператора, сообщил в четверг глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 08:58
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Наука
Ученые показали, что детей можно легко приучить к здоровой пище
Обновлено вчера в 09:29
Общество
В Москве проходит шествие «Бессмертного полка»
Участники акции «Бессмертный полк» проходят шествием, неся в руках портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:58
Политика
Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка»
Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент принял участие в этой акции уже в пятый раз.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
В День Победы актер Егор Бероев раскрыл семейную тайну
В честь Дня Победы отечественный актер Егор Бероев решил раскрыть поклонникам семейную тайну.
Обновлено в 08:22
Общество
В Москве проходит акция «Бессмертный полк»
Путин признался, что не удивлен тому, что многие страны поддерживают акцию "Бессмертный полк".
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Крестцах дерево упало на батут с детьми, один ребёнок пострадал
Как сообщают в СУ СК РФ по Новгородской области, сегодня около 12.40 в посёлке Крестцы дерево, не выдержав сильного ветра, рухнуло на батут.
Обновлено в 09:03
Политика
Саммит Евросоюза одобрил декларацию о будущем сообщества
Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите одобрили Декларацию Сибиу о стратегии ЕС на ближайшие пять лет.
Обновлено в 09:06
Общество
В Новосибирске открыли памятник Сталину
В Новосибирске прошла церемония открытия памятника Иосифу Сталину, который расположен на территории обкома КПРФ.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Президент назначил нового главкома ВМФ
Сегодня на правительственном совещании министр обороны Сергей Шойгу озвучил указ президента Владимира Путина о назначении нового главнокомандующего ВМФ.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Кабриолет Aurus впервые принял участие в параде Победы
По Красной площади проехали два таких автомобиля: с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым, которые командуют и принимают парад.
Обновлено в 03:13
Спорт
Российский легкоатлет лишен права выступать на международных стартах
Российский бегун Игорь Образцов был лишен права участия в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Обновлено в 06:09