Футбол

УЕФА представил проект нового формата Лиги чемпионовМК-Спорт вчера в 14:14

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил проект нового формата Лиги чемпионов. Проект может быть реализован уже в 2024 году.
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Александер Чеферин
Важно помнить, что никаких решений принято не было, несмотря на многочисленные спекуляции в СМИ. Пока у нас есть только идеи и мнения.
— Александер Чеферин, словенский юристSoccer.ru вчера в 15:13

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УЕФА представил новый проект Лиги чемпионов с 4 группами по 8 команд

Sport24.ruвчера в 15:24

СМИ: УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов

Матч ТВвчера в 14:57

Проект Лиги чемпионов от УЕФА с 2024 года: 4 группы по 8 команд, повышение и понижение в классе

Sports.ruвчера в 14:13

УЕФА представил клубам проект новой Лиги чемпионов с 4 группами по 8 команд

Чемпионатвчера в 13:49

УЕФА представил европейским ассоциациям проект новой Лиги чемпионов

ТАССвчера в 13:23

УЕФА предложил новый формат Лиги чемпионов

Sport.ruвчера в 14:14

Четыре группы по восемь команд: УЕФА планирует изменения в формате Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 14:21
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Политика

Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Происшествия

В Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки

В Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки, пишет УНИАН.
Обновлено в 07:36
Происшествия

На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
Обновлено в 06:17
Политика

Украинская полиция составила 13 протоколов из-за георгиевских ленточек

Украинская полиция составила 13 административных протоколов за использование георгиевской ленточки и завела пять уголовных дел за использование запрещенной на Украине символики, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел страны.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Неизвестные вандалы на Украине повредили памятник советским воинам

Монумент памяти воинам Второй мировой войны повредили неизвестные вандалы в Днепропетровской области на Украине. б этом 9 мая сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 06:06
Здоровье

Названы предупреждающие об инфаркте симптомы на коже

Недавно были обнаружены более ранние симптомы, которые сигнализируют о проблемах с сердцем - это изменения, которые появляются на коже человека перед началом приступа.
Обновлено в 05:51
Политика

Лукашенко считает невозможным свержение власти в Белоруссии

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в стране невозможно свергнуть действующую власть, в отличии от Венесуэлы, Сирии или Ливии.
Обновлено в 07:30
Политика

Украинский «Бессмертный полк» прошел с портретами порнозвезд, героев комиксов и сериалов

Обновлено в 08:53
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки

Столько же пробудет за решеткой и его брат Кирилл. Павла Мамаева же приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату

В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 08:43
Футбол

Экс-игрок «Анжи»: Иногда депутаты могут вызвать желание дать им стулом

Бывший футболист «Терека» и «Анжи» Шамиль Лахиялов раскритиковал следствие по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:30
Теннис

Звонарева вышла в полуфинал турнира в Мадриде в парном разряде

Обновлено в 07:17
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Обновлено в 05:53
Происшествия

В Волынской области произошло нападение на журналистов

Неизвестные напали на журналистов местного телеканала "Аверс" в Волынской области, они разбили телекамеру и избили оператора, сообщил в четверг глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 08:58
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Наука

Ученые показали, что детей можно легко приучить к здоровой пище

Обновлено вчера в 09:29
Общество

В Москве проходит шествие «Бессмертного полка»

Участники акции «Бессмертный полк» проходят шествием, неся в руках портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:58
Политика

Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка»

Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент принял участие в этой акции уже в пятый раз.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

В День Победы актер Егор Бероев раскрыл семейную тайну

В честь Дня Победы отечественный актер Егор Бероев решил раскрыть поклонникам семейную тайну.
Обновлено в 08:22
Общество

В Москве проходит акция «Бессмертный полк»

Путин признался, что не удивлен тому, что многие страны поддерживают акцию "Бессмертный полк".
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Крестцах дерево упало на батут с детьми, один ребёнок пострадал

Как сообщают в СУ СК РФ по Новгородской области, сегодня около 12.40 в посёлке Крестцы дерево, не выдержав сильного ветра, рухнуло на батут.
Обновлено в 09:03
Политика

Саммит Евросоюза одобрил декларацию о будущем сообщества

Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите одобрили Декларацию Сибиу о стратегии ЕС на ближайшие пять лет.
Обновлено в 09:06
Общество

В Новосибирске открыли памятник Сталину

В Новосибирске прошла церемония открытия памятника Иосифу Сталину, который расположен на территории обкома КПРФ.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Президент назначил нового главкома ВМФ

Сегодня на правительственном совещании министр обороны Сергей Шойгу озвучил указ президента Владимира Путина о назначении нового главнокомандующего ВМФ.
Обновлено вчера в 06:20
Политика

Кабриолет Aurus впервые принял участие в параде Победы

По Красной площади проехали два таких автомобиля: с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым, которые командуют и принимают парад.
Обновлено в 03:13
Гаджеты

В Сети опубликованы новые рендеры iPhone XI в прозрачном чехле

Обновлено в 08:43
Спорт

Российский легкоатлет лишен права выступать на международных стартах

Российский бегун Игорь Образцов был лишен права участия в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Обновлено в 06:09
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