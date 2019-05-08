УЕФА представил проект нового формата Лиги чемпионовМК-Спорт вчера в 14:14

Важно помнить, что никаких решений принято не было, несмотря на многочисленные спекуляции в СМИ. Пока у нас есть только идеи и мнения.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил проект нового формата Лиги чемпионов. Проект может быть реализован уже в 2024 году.

Политика Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

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Происшествия На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.

Политика Украинская полиция составила 13 протоколов из-за георгиевских ленточек Украинская полиция составила 13 административных протоколов за использование георгиевской ленточки и завела пять уголовных дел за использование запрещенной на Украине символики, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел страны.

Происшествия Неизвестные вандалы на Украине повредили памятник советским воинам Монумент памяти воинам Второй мировой войны повредили неизвестные вандалы в Днепропетровской области на Украине. б этом 9 мая сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Здоровье Названы предупреждающие об инфаркте симптомы на коже Недавно были обнаружены более ранние симптомы, которые сигнализируют о проблемах с сердцем - это изменения, которые появляются на коже человека перед началом приступа.

Политика Лукашенко считает невозможным свержение власти в Белоруссии Лидер Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в стране невозможно свергнуть действующую власть, в отличии от Венесуэлы, Сирии или Ливии.

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Происшествия Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки Столько же пробудет за решеткой и его брат Кирилл. Павла Мамаева же приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы.

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Происшествия В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.

Футбол Экс-игрок «Анжи»: Иногда депутаты могут вызвать желание дать им стулом Бывший футболист «Терека» и «Анжи» Шамиль Лахиялов раскритиковал следствие по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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