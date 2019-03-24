Футбол
УЕФА представил официальный талисман Евро-2020Бомбардир.ру вчера в 16:53
УЕФА провел презентацию официального талисмана Евро-2020 перед матчем Голландия – Германия (1:2, второй тайм). Талисманом стал маскот Скиллзи.
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Происшествия
Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Обновлено вчера в 18:13
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено вчера в 13:15
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поздравила свою маму с днем рождения
Певица и актриса Ольга Бузова поздравила свою маму с днем рождения.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
Взрыв произошел на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран на японском острове Окинава, сообщает NHK.
Обновлено вчера в 22:34
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
По данным газеты, Чайка указывает на то, что договоры РЖД и Росжелдора с Росимуществом не соответствуют законодательству и позволяют Росжелдору «самоустраниться от осуществления эффективного контроля» — в документах не прописаны целевые показатели.
Обновлено вчера в 23:43
Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено вчера в 03:14
Политика
В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
У здания правительства Камчатки вывалили 8 тонн рыбьих отходов
В Петропавловске-Камчатском неподалеку от здания правительства региона грузовик рассыпал около 8 тонн рыбьих отходов.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
Во Владивостоке в суд поступили уголовные дела об афере с косатками
Уголовные дела о причинении ущерба на 13,5 миллиона рублей при вылове и перевозке косаток в отношении бывшего директора ФГБНУ "Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр" (ТИНРО-Центр) Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова поступили во Фрунзенский районный суд Владивостока.
Обновлено вчера в 21:12
Спорт
Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 12:19
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Еще один караван мигрантов выдвинулся в сторону США
На границе Мексики и Гватемалы сформировался очередной караван мигрантов. Более тысячи человек направляются в сторону США.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие
В центральной части Израиля сработали сирены тревоги
Сирены тревоги сработали в понедельник утром в густонаселенной центральной части Израиля, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах.
Обновлено вчера в 23:43
Экономика
«Замороженные» пенсии вернут, когда рубль обесценится на 70%
На правительственном часе с участием главы Минтруда Максима Топилина аудитор Светлана Орлова отметила, что из-за многолетней «заморозки» накопительных пенсий средний размер накопительной части не превышает 900 рублей, и «эта сумма не влияет на доход пенсионера».
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Назарбаев сказал Путину об отставке до публичного заявления
Обновлено вчера в 07:32
Политика
Глава минэкономразвития Забайкалья Новиченко ушел в отставку
Ранее источник в администрации сообщил, что на смену Новиченко придет первый заместитель министра Ирина Лизунова.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие
Военный корабль и патрульный катер США прошли через Тайваньский пролив
Обновлено вчера в 20:35
Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Исследователи полагают, что в человеческом мозге этот механизм работает иначе и лечение алкоголизма выжиганием может сделать человека инвалидом Ранее американские исследователи испытали первое лекарство от алкогольной зависимости.
Обновлено 22 марта в 11:46
Политика
В избирательную гонку на Украине включилась Москва
В избирательную гонку на Украине включилась Москва В преддверии президентских выборов 31 марта Москва впервые открыто обозначила свое отношение к избирательной гонке на Украине, сделав неожиданный ход.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Патрушев предрек Украине распад при переизбрании Порошенко
Нынешний украинский президент Петр Порошенко может победить на выборах в результате подтасовки результатов голосования.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Спасатели нашли пропавшую в Ленинградской области девочку
11-летняя Алина из детского лагеря «Пионер», потерявшаяся вечером 24 марта в Ленинградской области, найдена спасателями живой.
Обновлено в 00:01
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла
Обновлено вчера в 22:38
Хоккей
«Айлендерс» одержал победу над «Аризоной»
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Поклонская: точка невозврата в статусе Донбасса пройдена
Обновлено вчера в 04:07
Шоу-бизнес
Александр Серов назвал «фальсификациями» тесты ДНК
Обновлено в 00:13
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Патрушев сообщил о предотвращении 19 терактов в 2018 году
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что благодаря усилиям российских спецслужб в 2018 году было предотвращено 19 терактов.
Обновлено вчера в 20:59
Космос
В NASA испытали летную модель марсианского вертолета
Американские специалисты построили и испытали лётную модель вертолёта для миссии Марс-2020. Об этом сообщает портал Space.com.
Обновлено вчера в 09:08