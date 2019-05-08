Футбол
УЕФА предложил новый формат Лиги чемпионовSport.ru вчера в 14:14
Самый престижный клубный турнир Европы будет серьёзно реформирован уже к 2024 году. В среду, восьмого мая, УЕФА, под эгидой которого проводятся все официальные клубные турниры Старого света, предложил клубам новый проект Лиги чемпионов.
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Важно помнить, что никаких решений принято не было, несмотря на многочисленные спекуляции в СМИ. Пока у нас есть только идеи и мнения.
— Александер Чеферин, словенский юристSoccer.ru вчера в 15:13
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Четыре группы по восемь команд: УЕФА планирует изменения в формате Лиги чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 14:21
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Происшествия
Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации
Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Политика
Владимир Путин поздравил с Днем Победы
Российский лидер поздравил граждан с «днем гордости и скорби», после чего объявил минуту молчания в память обо всех павших защитниках Отечества.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Тбилиси задержан участник акции «Бессмертный полк»
ИА «Ореанда-Новости» В столице Грузии Тбилиси сотрудниками полиции задержан участник акции «Бессмертный полк» за использование советской символики, запрещённой на территории страны.
Обновлено в 04:18
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В России проживает 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов их семей, сообщило Министерство труда и социальной защиты.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул заявил, что радикалы возле города Кривой Рог забросали камнями людей, которые ехали в Днепр на празднование Дня Победы.
Обновлено в 03:37
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено в 02:41
Кино
Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов
Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено вчера в 12:20
Кино
В киновселенную Marvel решили добавить гея
Обновлено в 00:43
Кино
HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»
Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено вчера в 16:37
Политика
В Киеве началась акция «Бессмертный полк»
Шествие "Бессмертного полка" началось в Киеве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.
Обновлено в 03:52
Политика
Путин рассказал о безнаказанности, застилавшей глаза нацистам
Российский лидер подчеркнул, что советский народ смог противостоять фашистскому нападению, хотя безнаказанность и побуждала нацистов к страшным преступлениям.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Обновлено вчера в 13:03
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Хоккей
Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе
Хоккеисты сборной России, тренерский штаб и персонал национальной команды в День Победы возложили цветы к мемориалу Славин в Братиславе, установленному в честь советских воинов, павших в боях за освобождение столицы Словакии.
Обновлено в 04:50
Футбол
Массимилиано Аллегри может покинуть «Ювентус»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост. Есть вероятность, что он готов уйти из клуба.
Обновлено в 04:02
Политика
В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Общество
В Европе есть проблема антисемитизма, заявил главный раввин России
Волна антисемитизма снова поднимается в Европе, в России же еврейская община процветает в силу более благоприятного отношения к ней, заявил журналистам главный раввин России Берл Лазар.
Обновлено в 04:36
Политика
Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В убийстве собственной матери обвиняют 9-летнего мальчика
Следствие предъявило ребенку обвинение в том, что он застрелил женщину В США девятилетнему мальчику предъявлено обвинение в убийстве собственной матери.
Обновлено в 03:35
Политика
Путин поздравил руководство Израиля с годовщиной независимости
Президент России Владимир Путин отправил президенту Израиля Реувену Ривлину телеграмму, в которой поздравил его с 71-й годовщиной независимости страны, а также заявил, что РФ намерена прилагать усилия для урегулирования на Ближнем Востоке.
Обновлено в 02:31
Политика
Путин заявил об осознанном искажении рядом стран памяти о войне
Президент России Владимир Путин заявил, что в ряде государств осознанно искажается память о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:44
Футбол
Кокорин и Мамаев могут выйти из колонии по УДО
Обновлено вчера в 10:38
Экономика
В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой
Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.
Обновлено в 02:54
Гаджеты
Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества
Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Гаджеты
Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10
В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Политика
Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова
Проспекту генерала Григоренко в Харькове нужно вернуть историческое имя – проспект Жукова, уверен мэр Геннадий Кернес.
Обновлено в 03:32
Игры
Microsoft разыгрывает бредированные под «Игру престолов» Xbox One S
Телесеть HBO в сотрудничестве с Microsoft решила разыграть бредированные под «Игру престолов» Xbox One S без дисковода.
Обновлено в 03:18