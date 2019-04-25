УЕФА предложил клубам новый формат Лиги чемпионовЕвро-футбол.ру 11:54

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли направил клубам-участникам Ассоциации европейских клубов (ЕСА) письмо с таким предложением. Идея состоит в том, что новый турнир, наследник Лиги чемпионов, будет над национальными чемпионатами. При этом клубы будут попадать туда и выбывать по спортивному принципу.

Спорт день за днем

Экономика Российские мегаполисы предложили объединить Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил создать в России четыре метрополии.

Религия Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день 26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.

Происшествия В реанимации скончался избитый приемной мамой семилетний мальчик В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.

Политика Путин назвал победу Зеленского «полным провалом политики Порошенко» Штаб Зеленского призвал мировое сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на Россию, а Порошенко выразил мнение, что принятый указ – это фактически подготовка Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине».

Шоу-бизнес Певицу МакSим перевели из реанимации Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.

Политика Козак пообещал наказать виновных в загрязнении нефти в «Дружбе» Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что попадание загрязненной нефти в трубопровод «Дружба» нанесло существенный ущерб компании «Транснефть» и российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), пишет в четверг, 25 апреля, «РИА Новости».

Политика Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса Для жителей ЛНР и ДНР упростили процесс получения российских паспортов.

Шоу-бизнес Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

Футбол «Спартак» лишился шансов на чемпионство в РПЛ Московский футбольный клуб «Спартак» потерял математические шансы на завоевание первого места по итогам сезона-2018/19 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Игры Критики не сошлись во мнении о Days Gone: самый слабый релиз Sony за последние годы Примечательно, что разные издания могут как хвалить, так и ругать одни и те же аспекты новинки — особенно это касается сценария и сюжета, во мнении насчёт которых критики так и не смогли сойтись, хотя недовольные этой частью новинки остались всё же в меньшинстве.

Хоккей «Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Общество В Карском море нашли неизвестную подлодку В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.

Футбол Куртуа не беспокоится о своем будущем в «Реале» Вратарь "Реала" Тибо Куртуа полагает, что он не покинет мадридский клуб этим летом.

Энергетика Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе» Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.

Политика Рано посылать цветы Зеленскому, считает постпред России при ООН Что касается риторических цветов, которые вы предложили послать новоизбранному президенту Зеленскому, то цветы посылать рано, Сигналы, которые исходят от Зеленского, пока противоречивые.

Общество Люди во всем мире стали печальнее и злее Люди во всем мире все чаще больше испытывают негативные эмоции - такие, как злость, волнение и грусть, нежели радость и удовольствие, говорится в опросе Gallup, опубликованном в четверг.

Происшествия В США пассажиры самолета оказались в больнице из-за вони на борту Напомним, в марте текущего года лайнер авиакомпании United Airlines также совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.

Авто Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка» Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».

Энергетика Оператор «Северного потока-2» оценил убытки стран Европы от действий Дании Семьи и компании Европы заплатят за задержку строительства газопровода «Северный поток-2» из-за действий Дании, заявил председатель пресс-службы швейцарской компании-оператора Nord Stream 2 AG Стеффен Хартманн.

Политика Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил в ходе переговоров на острове Русский президента России Владимира Путина посетить КНДР.

Происшествия Торговый центр на западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва Несколько сотен человек были эвакуированы в четверг из торгового центра на Ярцевской улице на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.