Футбол
УЕФА предложил изменить формат Лиги чемпионовЕвро-футбол.ру вчера в 15:01
УЕФА в швейцарском Ньоне представил обновленный вариант Лиги чемпионов. Согласно нему, в главном европейском турнире появятся четыре группы по восемь команд. В нынешнем формате Лиги чемпионов восемь групп по 4 команды.
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Важно помнить, что никаких решений принято не было, несмотря на многочисленные спекуляции в СМИ. Пока у нас есть только идеи и мнения.
— Александер Чеферин, словенский юристSoccer.ru вчера в 15:13
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Четыре группы по восемь команд: УЕФА планирует изменения в формате Лиги чемпионов
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