Футбол
УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты Евро-2020Бомбардир.ру 13:19
В ходе первого этапа продаж болельщики подали 19,3 миллиона заявок на билеты Евро-2020. Как сообщает официальный сайт УЕФА, это новый рекорд по данному показателю.
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с чего всё началось
Союз европейских футбольных ассоциаций получил рекордное количество заявок на билеты чемпионата Европы 2020 года, сообщила в понедельник пресс-служба УЕФА.78.ru07:57
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 17:49, Вашингтон
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