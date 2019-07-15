с чего всё началось

УЕФА получил рекордное количество заявок (19,3 миллиона) на билеты на чемпионат Европы 2020 года, информирует сайт УЕФА. Ранее рекорд принадлежал Евро2016.

Общество Россиянам могут добавить выходной Официально трудоустроенным россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в году для прохождения диспансеризации.

Происшествия Машины из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами с детьми В Запорожской области машины из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, где ехали дети.

Экономика Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.

Экономика «Яндекс.Такси» не собирается объединяться с компанией «Везет» В пресс-службе сервиса «Политике Сегодня» опровергли информацию о том, что «Яндекс.Такси» объединится с другим перевозчиком —«Везет».

Общество Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.

Политика Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.

Происшествия Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.

Политика Разгон акции в Тбилиси: задержан сотрудник МВД По данным следствия, 21 июня на рассвете на проспекте Руставели указанный сотрудник МВД превысил свои служебные полномочия и осуществил физическое насилие в отношении лица, задержанного за административное правонарушение.

Наука На купюру в 50 фунтов поместят портрет математика Алана Тьюринга Чем известен Алан Тьюринг: Британского математика Алана Тьюринга называют отцом информатики и искусственного интеллекта, который существенно повлиял на то, как мы живем сегодня.

Происшествия Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Музыка Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу» Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.

Футбол «Зенит» подписал контракт с Холлинзом Баскетбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга подписал контракт с американским защитником Остином Холлинзом, сообщается на сайте российской команды.

Общество Орловские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку» Протест медиков вызван реорганизацией службы скорой помощи, в результате которой они стали обслуживать не только город, но и сельскую местность.

Политика В Госдуме назвали условия снятия ограничений с Грузии Глава комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Леонид Калашников назвал условия, при которых могут быть сняты санкционные ограничения наложенные на Грузию.

Транспорт Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти Министр экономического развития России Максим Орешкин остался доволен поездкой из Москвы в Тольятти на автомобиле Lada Xray.

Происшествия Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.

Политика Вакарчук резко обогнал Порошенко в парламентской гонке Партия сторонников вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука обогнала по популярности политическую силу бывшего президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность».

Авто Lincoln обновит внедорожник Navigator Автомобилестроительная компания Lincoln выпустит новую версию полноразмерного внедорожника Navigator.

Происшествия На реке Лене погибли двое детей, четверо взрослых пропали На реке Лене возле Якутска при купании погибли двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные служба.

Политика Глава Мосгоризбиркома провел встречу с оппозиционерами в коридоре В понедельник, 15 июля, кандидаты в Мосгордуму от оппозиции пришли на встречу с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.

Политика Зеленский издал указ о праздновании Дня независимости без парада Украинский президент Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад в День независимости, который отмечается в стране 24 августа.