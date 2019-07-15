Футбол
УЕФА получил рекордное количество заявок на Евро-2020Спорт-Экспресс 06:40
УЕФА получил рекордное количество заявок (19,3 миллиона) на билеты на чемпионат Европы 2020 года, информирует сайт УЕФА. Ранее рекорд принадлежал Евро2016.
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с чего всё началось
Союз европейских футбольных ассоциаций получил рекордное количество заявок на билеты чемпионата Европы 2020 года, сообщила в понедельник пресс-служба УЕФА.78.ru07:57
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:44, Вашингтон
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