Футбол

УЕФА получил рекордное количество заявок на Евро-2020Спорт-Экспресс 06:40

УЕФА получил рекордное количество заявок (19,3 миллиона) на билеты на чемпионат Европы 2020 года, информирует сайт УЕФА. Ранее рекорд принадлежал Евро2016.
Читать в источнике
с чего всё началось
Союз европейских футбольных ассоциаций получил рекордное количество заявок на билеты чемпионата Европы 2020 года, сообщила в понедельник пресс-служба УЕФА
.
78.ru07:57

Подробнее о событии

Организаторы получили рекордное число заявок на матчи Евро-2020

78.ru07:57

УЕФА получил 19,3 млн заявок на билеты Евро-2020. Это рекорд

Sports.ru07:12

Около 1 млн заявок отправлено на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

ТАСС08:15

УЕФА получил рекордное количество заявок на Евро-2020

Спорт-Экспресс06:40

УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты на Евро-2020

Чемпионат06:24

Оставлено рекордное количество заявок на билеты Евро-2020

News.ru07:47

Поступило почти 1 млн заявок из Санкт-Петербурга на билеты Евро-2020

РИА Новости08:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:44, Вашингтон
Армия и оружие

Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост

Обновлено в 09:08
Общество

Россиянам могут добавить выходной

Официально трудоустроенным россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в году для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Машины из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами с детьми

В Запорожской области машины из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, где ехали дети.
Обновлено вчера в 21:07
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Экономика

«Яндекс.Такси» не собирается объединяться с компанией «Везет»

В пресс-службе сервиса «Политике Сегодня» опровергли информацию о том, что «Яндекс.Такси» объединится с другим перевозчиком —«Везет».
Обновлено в 06:52
Общество

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка

Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Политика

Разгон акции в Тбилиси: задержан сотрудник МВД

По данным следствия, 21 июня на рассвете на проспекте Руставели указанный сотрудник МВД превысил свои служебные полномочия и осуществил физическое насилие в отношении лица, задержанного за административное правонарушение.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Эрдоган заявил о планах Турции по производству систем ПВО с Россией

Обновлено в 11:21
Наука

На купюру в 50 фунтов поместят портрет математика Алана Тьюринга

Чем известен Алан Тьюринг: Британского математика Алана Тьюринга называют отцом информатики и искусственного интеллекта, который существенно повлиял на то, как мы живем сегодня.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Обновлено в 05:43
Музыка

Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»

Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Александр Гобозов попал в аварию

Обновлено в 07:31
Футбол

«Зенит» подписал контракт с Холлинзом

Баскетбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга подписал контракт с американским защитником Остином Холлинзом, сообщается на сайте российской команды.
Обновлено в 07:44
Общество

Орловские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»

Протест медиков вызван реорганизацией службы скорой помощи, в результате которой они стали обслуживать не только город, но и сельскую местность.
Обновлено в 04:04
Политика

В Госдуме назвали условия снятия ограничений с Грузии

Глава комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Леонид Калашников назвал условия, при которых могут быть сняты санкционные ограничения наложенные на Грузию.
Обновлено в 10:11
Транспорт

Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти

Министр экономического развития России Максим Орешкин остался доволен поездкой из Москвы в Тольятти на автомобиле Lada Xray.
Обновлено в 06:30
Музыка

50 лет исполнилось сегодня лидеру группы «Сплин» Александру Васильеву

Обновлено в 11:11
Политика

Правозащитники указали на важность расследования убийства Эстемировой

Обновлено в 10:09
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика

Вакарчук резко обогнал Порошенко в парламентской гонке

Партия сторонников вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука обогнала по популярности политическую силу бывшего президента Петра Порошенко «Европейская Солидарность».
Обновлено в 09:05
Музыка

Гран-при «Славянского базара» получил певец Адильхан Макин

Обновлено в 10:17
Авто

Lincoln обновит внедорожник Navigator

Автомобилестроительная компания Lincoln выпустит новую версию полноразмерного внедорожника Navigator.
Обновлено в 09:01
Кино

Ассоциация по развитию детского и молодёжного кино создана в России

Киностудия «Союзмультфильм» учредила Ассоциацию по развитию детского и молодёжного кино.
Обновлено в 06:55
Происшествия

На реке Лене погибли двое детей, четверо взрослых пропали

На реке Лене возле Якутска при купании погибли двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные служба.
Обновлено в 10:30
Политика

Глава Мосгоризбиркома провел встречу с оппозиционерами в коридоре

В понедельник, 15 июля, кандидаты в Мосгордуму от оппозиции пришли на встречу с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.
Обновлено в 10:21
Политика

Зеленский издал указ о праздновании Дня независимости без парада

Украинский президент Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад в День независимости, который отмечается в стране 24 августа.
Обновлено в 07:53
Политика

Турчинов считает, что майдана без Турчинова Украина не переживёт

Один из руководителей государственного переворота 2014 года на Украине и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в понедельник, 15 июля, заявил, что третьего за 15 лет майдана Украина не переживёт.
Обновлено в 10:06
Главное