Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную УкраиныТАСС 04:36
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины. Об этом в пятницу на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко.
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Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
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Происшествия
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Летевший рейсом Минеральные Воды - Нур-Султан самолет авиакомпании Scat совершил аварийную посадку в международном аэропорту столицы Казахстана.
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Общество
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Медики назвали 5 причин расслоения ногтей
Медики назвали 5 причин расслоения ногтевых пластин. От правильного и полноценного питания зависит состояние ногтей, волос и кожи.
Обновлено в 09:11
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Политика
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Шоу-бизнес
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Хоккей
Голы Овечкина, Афиногенова и Каменского попали в топ-5 за историю НХЛ
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Обновлено в 07:15
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Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»
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Обновлено вчера в 14:29
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Приговор лондонского суда Ассанжу раскритиковали в ООН
В ООН выразили глубокую обеспокоенность приговором Ассанжа к 50-недельному заключению в Лондоне и назвали такое решение британского правосудия «непропорциональным».
Обновлено в 08:49
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
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