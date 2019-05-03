Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную УкраиныТАСС 04:36
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины. Об этом в пятницу на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко.
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