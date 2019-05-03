УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную УкраиныТАСС 04:36

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины. Об этом в пятницу на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко.

Политика Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2» Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».

Общество Гроза ожидается в Москве в воскресенье Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Политика Названа возможная дата инаугурации Зеленского В Верховную раду внесли проект постановления о дате торжественной присяги избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа Актриса Елизавета Боярская покорила фанатов естественной красотой, спустившись в петербургское метро без макияжа, фото с женой опубликовал в Instagram муж актрисы Максим Матвеев.

Политика Россию обвинили в подготовке военного обострения в Донбассе Замминистра Украины «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Георгий Тука обвинил Россию в подготовке военного обострения в Донбассе.

Политика Коломойский высказал Зеленскому первый упрек Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".

Политика Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации Со слов советника новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министра финансов Александра Данилюка, главным приоритетом украинского лидера после инаугурации станет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), пишет ТАСС.

Политика На Украине придумали способ увеличить численность армии Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».

Политика Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной.

Происшествия Скелет женщины нашли в заброшенном бункере под Петербургом Случайные прохожие обнаружили скелетированные останки человека в заброшенном бункере в поселке имени Калинина в нескольких километрах от трассы "Скандинавия" в Ленинградской области.

Здоровье Ученые рассказали о влиянии диетической колы на ожирение Как оказалось, те из них, кто переходил на диетическую колу, в итоге "компенсировали" недостаток сахара употреблением других вредных продуктов.

Финансы Компании вербуют владельцев депозитов на фондовый рынок Компании вербуют владельцев депозитов на фондовый рынок Популярность фондового рынка набирает силу.

Авто Эксклюзивный Lykan HyperSport превратили в полицейскую машину Например, в столице ОАЭ есть Lykan HyperSport — один из немногих увидивших свет экземпляров.

Экономика Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.

Общество Глушаков запретил ребенку покидать Россию Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".

Происшествия Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге Петербургские спасатели обнаружили тело туристки из Китая, которая упала в Неву во время фотосессии, сообщает ГУ МЧС Северной столицы.

Хоккей Голы Овечкина, Афиногенова и Каменского попали в топ-5 за историю НХЛ Третье место заняла шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (16 января 2006 года), на четвёртом месте гол Максима Афиногенова в составе «Баффало Сэйбрз» (22 ноября 2003-го), а шайба Валерия Каменского замкнула топ-5 (20 января 1997 года).

Общество Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе Власти Амстердама приняли решение запретить использование автомобилей и мотоциклов на бензине и дизеле к 2030 году.