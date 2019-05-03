УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную УкраиныТАСС 04:36

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины. Об этом в пятницу на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко.

Политика Советники Зеленского передали в ЕС планы нового президента Александр Данилюк и Руслан Рябошапка, советники нового президента Украины Владимира Зеленского, проверили в Брюсселе встречу с послами 28 стран Европейского союза по вопросам политики и безопасности.

Политика В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.

Армия и оружие На «Ладу» поставят противотанковый комплекс Новые самоходные противотанковые ракетные комплексы (СПТРК) выйдут на базе полноприводного автомобиля-пикапа "Лада 4х4".

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Гаджеты Huawei Mate 30 Pro выйдет с большим дисплеем Долго производители не могли перейти за рамки 6 дюймов, теперь же ситуация кардинально изменилась и смартфоны вполне нормально продаются с диагональю даже 6,2 дюйма.

Шоу-бизнес Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини «Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.

Политика На Украине придумали способ увеличить численность армии Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».

Политика МИД России призвал положить конец «антикубинской блокаде» «Призываем все ответственные силы встать на защиту Устава ООН и международного права, чтобы совместно положить конец антикубинской блокаде», — отмечается в заявлении.

Политика Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Экономика Суды обязали россиян заплатить за жильё более 130 млрд рублей Как следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жильё и коммунальные услуги.

Авто Олимпийская чемпионка продала подаренный ей в Кремле BMW Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала автомобиль BMW, который ей подарили в Кремле за победу на главных спортивных соревнованиях планеты.

Финансы Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.

Авто Новый кроссовер Hyundai Venue за 700 тысяч рублей добрался до дилеров «Живые» продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся только 21 мая, однако первые товарные машины, как сообщает портал njcar, поступают к дилерам уже сейчас.

Общество Шоумен Барецкий рассказал, как курил анашу с депутатом Резником После опубликованных видео шоумен и музыкант Стас Барецкий в интервью изданию inforeactor.ru рассказал, что раньше курил анашу вместе с Максимом Резником.

Политика В Совфеде оценили идею Климкина заменить «Бессмертный полк» на Украине Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал предложение главы МИД Украины Павла Климкина пройтись в День Победы по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев" неадекватным.

Политика Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.

Футбол Луис Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом» Футболисты московского "Спартака" Луис Адриано и Сальваторе Боккетти пропустят встречу 27-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Происшествия На окраине Орска горят жилые дома и надворные постройки Сегодня в 17:00 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании дома и надворных построек на окраине Орска.

Шоу-бизнес Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.

Политика В Раду внесли законопроект с датой инаугурации Зеленского Внефракционный депутат Сергей Мищенко внес в Верховную раду Украины законопроект о проведении торжественного заседания парламента в честь инаугурации нового президента страны.