Футбол

УЕФА перенёс матч Лиги чемпионов «Шахтёр» – «Лион» из Харькова в Киев
Life.ru
11:22

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтёром" и "Лионом" из Харькова в Киев. Об этом сообщает официальный сайт организации. Встреча состоится 12 декабря в 23:00 по московскому времени.
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