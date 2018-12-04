Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтёром" и "Лионом" из Харькова в Киев. Об этом сообщает официальный сайт организации. Встреча состоится 12 декабря в 23:00 по московскому времени.

Life.ru 11:22