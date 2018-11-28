Футбол
УЕФА перенесет матч Лиги Европы из-за военного положения на Украине
УЕФА перенесет матч Лиги Европы из-за военного положения на УкраинеГазета.Ru06:03
Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между полтавской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" перенесен в Киев, сообщает "Советский спорт". Это решение принято из-за введения военного положения в некоторых регионах Украины.
Газета.Ru06:03
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