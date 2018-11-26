Футбол
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес домашний матч украинской "Ворсклы" против английского "Арсенала" в групповом этапе Лиги Европы из Полтавы в Киев из-за введения военного положения в отдельных областях страны, сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости16:03
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