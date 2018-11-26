Футбол
УЕФА перенес матч Лиги Европы из-за военного положения на Украине
УЕФА перенес матч Лиги Европы из-за военного положения на УкраинеВести.Ruвчера в 21:21
Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между украинской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" перенесен из Полтавы в Киев по решению Союза европейских футбольных ассоциаций. Такая мера предпринята из-за введения на Украине военного положения.
Вести.Ruвчера в 21:21
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Матч лондонского «Арсенала» на Украине перенесен из-за военного положения. Подробности
Спорт-Экспрессвчера в 16:40
Введение военного положения на Украине не помешает проведению игры Лиги Европы «Ворскла» — «Арсенал»
Sport24.ru26 ноября в 08:16
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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Терпеть и ждать освобождения посоветовал арестованным российским футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину экс-футболист Георгий Деметрадзе, прошедший грузинскую тюрьму.
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