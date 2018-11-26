Футбол
УЕФА перенес матч Лиги Европы из-за военного положения на Украине
УЕФА перенес матч Лиги Европы из-за военного положения на УкраинеВести.Ruвчера в 21:21
Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между украинской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" перенесен из Полтавы в Киев по решению Союза европейских футбольных ассоциаций. Такая мера предпринята из-за введения на Украине военного положения.
Вести.Ruвчера в 21:21
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Матч лондонского «Арсенала» на Украине перенесен из-за военного положения. Подробности
Спорт-Экспрессвчера в 16:40
Введение военного положения на Украине не помешает проведению игры Лиги Европы «Ворскла» — «Арсенал»
Sport24.ru26 ноября в 08:16
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 03:00, Ашберн
Футбол
ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Московский ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает "Советский Спорт".
Обновлено в 02:30
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Названы города, где может пройти финал Кубка Либертадорес
Напомним, что 27 ноября Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила о том, что ответный матч финала Кубка Либертадорес, который был перенесен из-за беспорядков с болельщиками, состоится 8 или 9 декабря.
Обновлено в 02:56
Футбол
Аллегри: «Валенсия» доказала, что имеет лучшую защиту в Примере
«Валенсия» хорошо показала себя, команда доказала, что обладает одной из лучших защит в Примере.
Обновлено в 02:28
Футбол
Сантьяго Солари: «Исключение Иско из состава было особым решением»
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари объяснил, почему не поставил полузащитника Иско в состав на матч Лиги чемпионов против «Ромы».
Обновлено в 02:28
Футбол
Тьерри Анри: «У „Монако“ есть шансы попасть в Лигу Европы»
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Обновлено в 02:30
Футбол
Гвардиола пригрозил журналисту кулаком за вопрос про Моуринью
Один из журналистов задал испанскому специалисту вопрос о том, кто лучше: он или наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.
Обновлено в 02:36
Футбол
Оливер Бауманн: «Хоффенхайм» заслуживал большего в матче с «Шахтером»
Вратарь "Хоффенхайма" Оливер Бауманн после поражения от "Шахтера" в 5-м туре Лиги чемпионов отметил, что команда заслужила большего.
Обновлено в 02:20
Футбол
Футболист «Спартака» Зобнин стал лауреатом премии «Джентльмен года»
Зобнин стал восьмым футболистом «Спартака», удостоенным премии «Джентльмен года».
Обновлено в 02:41
Футбол
Фанаты АЕКа бросили коктейль Молотова в болельщиков «Аякса»
Фанаты греческого АЕКа бросили во время домашнего матча Лиги чемпионов против "Аякса" в сектор с болельщиками голландской команды факел и бутылку с зажигательной смесью, что привело к взрыву и пожару на трибунах, а также столкновениям гостей с греческой полицией.
Обновлено в 02:34
Футбол
Ван Гал: не думаю, что «Барселоне» стоит возвращать Неймара
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» Луи ван Гал прокомментировал возможное возвращение бразильского форварда Неймара в каталонский клуб.
Обновлено в 02:14
Футбол
Клопп сделал комплимент переводчику во время пресс-конференции
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп развеселил журналистов во время пресс-конференции перед матчем с «Пари Сен-Жермен» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:26
Футбол
Левандовски забил 50-й гол в Лиге чемпионов
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" оформил дубль.
Обновлено в 00:09
Футбол
Валерий Непомнящий: «„Зенит“ может и будет играть лучше»
Был момент, когда у игроков не было уверенности в собственных силах, долгое время на состояние футболистов «Зенита» влияли выступления за сборные на чемпионате мира, — считает Непомнящий.
Обновлено в 02:19
Футбол
Кубок английской лиги. «Лестер» победил «Саутгемптон» в серии пенальти
В 1/8 финала Кубка английской лиги «Лестер» в серии послематчевых пенальти победил «Саутгемптон».
Обновлено в 00:18
Футбол
«Рубин» не выплатил зарплату Рианчо
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, что казанский «Рубин» до сих пор не выплатил ему заработную плату.
Обновлено в 02:32