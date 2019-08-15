с чего всё началось

УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего футболиста сезона-2018/19 по своей версии.

УЕФА озвучил список претендентов на звание футболиста года

Политика Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Общество В США умер нобелевский лауреат Кэри Муллис Американский биохимик Кэри Муллис, получивший Нобелевскую премию по химии за открытие простого и дешевого метода анализа ДНК, скончался в возрасте 74 лет, пишет газета New York Times.

Армия и оружие Истребитель НАТО приближался к самолету Шойгу Министр обороны Сергей Шойгу летел из Калининграда в Москву на своём лайнере в сопровождении двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27.

Общество В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».

Футбол «Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).

Экономика В США сработал последний индикатор грядущей рецессии Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.

Экономика Профицит бюджета РФ за январь-июль составил 3,4% ВВП Профицит федерального бюджета РФ по итогам января-июля 2019 года составил 3,4% ВВП, или 2,027 трлн рублей, сообщает Минфин.

Финансы Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреля Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.

Финансы Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США "Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.

Кино Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино заткнуться Возмущение дочери актера вызвала сцена в фильме, в ходе которой Брюс Ли хвастается своими навыками в боевых искусствах и говорит, что смог бы победить боксера Мухаммеда Али.

Политика Госдума обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» Совет Госдумы обсудит 19 августа проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором «Яндекс».

Шоу-бизнес Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.

Происшествия В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".

Транспорт Концепцию движения беспилотных автомобилей разработали в России Минпромторг разработал концепцию обеспечения безопасности дорожного движения, учитывающую появление на ней беспилотных автомобилей.

Политика Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

Шоу-бизнес Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг дачи Народной артистке СССР Алле Пугачевой грозит штраф из-за забора вокруг ее дачи, преграждающего остальным жителям доступ к водоему, сообщает сайт kp.ru.

Кино Том Хиддлстон пообещал изменить Локи в новом сериале Исполнитель роли Локи в кинематографической вселенной Marvel Том Хиддлстон рассказал о том, как он намерен работать над образом своего персонажа в предстоящем мини-сериале.

Энергетика Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

Интернет Пользователи Instagram смогут маркировать недостоверные публикации Как отмечается в ее комментарии, опубликованном на официальном сайте журналистского исследовательского центра Институт Пойнтера (штат Флорида), пользователи смогут указать, что считают какую-либо публикацию некорректной, уточнив, что в ней приводится "недостоверная информация".

Хоккей «Авангард» обыграл московское «Динамо» в товарищеском матче Добавим, что в первом матче регулярного чемпионата КХЛ Динамо 2 сентября на своем льду сыграет против Торпедо, а Авангард днем ранее в гостях встретится с ЦСКА.