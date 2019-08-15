Футбол

УЕФА озвучил список претендентов на звание футболиста годаМонаВиста 09:31

УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего футболиста сезона-2018/19 по своей версии.
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Как сообщает пресс-служба
 УЕФА, в список претендентов на престижную награду вошли форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающий «Барселоны» Лионель Месси, а также защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
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