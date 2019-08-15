Футбол
УЕФА озвучил список претендентов на звание футболиста годаМонаВиста 09:31
УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего футболиста сезона-2018/19 по своей версии.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба УЕФА, в список претендентов на престижную награду вошли форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающий «Барселоны» Лионель Месси, а также защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.RT на русском09:05
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Возмущение дочери актера вызвала сцена в фильме, в ходе которой Брюс Ли хвастается своими навыками в боевых искусствах и говорит, что смог бы победить боксера Мухаммеда Али.
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В 96 лет умер профессор МГУ, доктор географических наук, создатель школы геоморфологии Юрий Симонов.
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Экономика
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Инновационный научно-технологический центр "Татищев" будет создан в Екатеринбурге по типу "Сколково", на его создание до 2028 года будет направлено около 24 миллиардов рублей, сообщил журналистам в четверг ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров.
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Бут прокомментировал смерть Эпштейна в тюрьме США
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Пассажиры самолета Airbus 321 «Уральских авиалиний», совершившего жесткую посадку в Подмосковье, вели себя «достаточно сдержанно».
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Италия может быть отстранена от участия в Олимпиаде-2020 в Токио.
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