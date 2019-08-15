УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего футболиста сезона-2018/19 по своей версии.

УЕФА озвучил список претендентов на звание футболиста года

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