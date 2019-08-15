Футбол
УЕФА озвучил список претендентов на звание футболиста годаМонаВиста 09:31
УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего футболиста сезона-2018/19 по своей версии.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Происшествия
Жена командира А321 рассказала о переживаниях мужа
Обновлено в 07:41
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Происшествия
Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321
Обновлено в 09:50
Игры
Конец Forza Motorsport 6: в сентябре магазин Xbox удалит игру из каталога
Автосимулятор Forza Motorsport 6 15 сентября 2019 года исчезнет из каталога Xbox Live Marketplace.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Пропавший под Омском трехлетний мальчик нашелся живым
Обновлено в 09:27
Политика
Меркель винит Россию в развале ДРСМД
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в окончании договора о ракетах средней и меньшей дальности виновата Россия.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Шоу-бизнес
«Недосып и нервы»: Рина Гришина экстремально похудела
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян перенес сложную операцию
Обновлено в 09:00
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд заявил о выявлении новой, четвертой по счету жертвы инцидента в Солсбери.
Обновлено в 10:25
Космос
«Роскосмос» отложил запуск миссии к Марсу после аварии на испытаниях
Сроки запуска совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020 сдвинуты после аварии при испытаниях в Швеции европейской парашютной системы, следует из пресс-релиза «Роскосмоса».
Обновлено в 09:28
Экономика
Профицит бюджета РФ за январь-июль составил 3,4% ВВП
Профицит федерального бюджета РФ по итогам января-июля 2019 года составил 3,4% ВВП, или 2,027 трлн рублей, сообщает Минфин.
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Авто
Новый Bugatti рассекретили за день до премьеры
Суперкар был построен специально для конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Полное же название новинки — Bugatti EB110 Super Sport Hommage.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома
Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.
Обновлено в 08:00
Политика
Трамп назвал «позором» двух членов Палаты представителей Конгресса США
Президент США Дональд Трамп высказался в четверг в пользу запрета на визит в Израиль двух членов Палаты представителей Конгресса США - Ильхан Омар, родившейся в Сомали, и палестинки по происхождению Рашиды Тлаиб, назвав их "позором".
Обновлено в 10:49
Футбол
Алексей Михайличенко стал главным тренером киевского «Динамо»
Самый именитый футбольный клуб Украины киевское "Динамо" объявил о назначении новым главным тренером Алексея Михайличенко, который до сегодняшнего дня занимал в нем пост спортивного директора.
Обновлено в 10:55
Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено вчера в 17:45
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Хоккей
Терещенко заключил просмотровый контракт с минским «Динамо»
Обновлено в 08:41
Общество
Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.
Обновлено в 09:39
Общество
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Гаджеты
Глава OnePlus подтвердил скорый выход нового флагмана компании
Помимо Пита Лау, также о скором анонсе OnePlus проболтался и американский оператор мобильной связи Sprint, сообщив, что что компания выпустит смартфон с поддержкой 5G от известного китайского производителя уже в конце этого года.
Обновлено в 09:11
Транспорт
Минтранс доработает новую методику по установке камер на дорогах
Министерство транспорта к сентябрю доработает новую методику по установке дорожных камер, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:30
Общество
«Дом-2» переедет в более просторные павильоны
Обновлено в 07:00
Культура
Голливудский актер Эрик Робертс просит российское гражданство
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:53