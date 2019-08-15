Футбол
УЕФА озвучил список претендентов на звание футболиста годаМонаВиста 09:31
УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего футболиста сезона-2018/19 по своей версии.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
Политика
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания ввела запрет на поставки подводных погружаемых аппаратов в Россию.
Обновлено в 11:38
Космос
На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur
Американцы хотят заменить ракету-носитель Atlas-5 новейшей Vulcan Centaur.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве
Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
Обновлено в 11:38
Гаджеты
Samsung может выпустить смартфон с гибким дисплеем Z-образной формы
Компания Samsung запатентовала новый вариант конструкции смартфона с гибким дисплеем. Рендеры аппарата опубликовал ресурс LetsGoDigital.
Обновлено в 07:15
Интернет
Microsoft признала, что прослушивает разговоры пользователей
Американская компания Microsoft в обновлённой версии лицензионного соглашения признала, что её сотрудники прослушивают разговоры пользователей.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Командир экипажа A321 рассказал об экстренной посадке самолета
Решение сажать самолет Airbus A321 на поле в Раменском районе Подмосковья было принято поле того, как из строя вышел второй двигатель.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
«Укроборонпром» приостановил разработку новой техники
Обновлено в 08:04
Политика
Россия и Венесуэла подписали соглашение о визитах военных кораблей
Соглашение о взаимных визитах военных кораблей подписали в Москве министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал Сергея Лыхмуса, который подозревается в госизмене, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 09:49
Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Происшествия
В деле об убийстве подмосковной чиновницы появились новые детали
Напомним, по подозрению в убийстве Исаенковой был задержан экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков.
Обновлено в 11:48
Футбол
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
Обновлено в 09:18
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Происшествия
У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении
В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Трамп предложил Си Цзиньпину обсудить ситуацию в Гонконге
Обновлено в 08:53
Политика
Зеленский возглавил список самых влиятельных людей Украины
Журнал "Новое время" опубликовал список из ста самых влиятельных людей Украины.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:53
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»
Обновлено в 09:03
Политика
Гибралтар освободил задержанный больше месяца назад иранский танкер
Власти Гибралтара освободили задержанный в начале июля иранский танкер Grace 1, который заподозрили в перевозке сырой нефти в Сирию в нарушение санкций Европейского союза.
Обновлено в 10:58
Космос
Космонавтов перед дальними полетами, возможно, придется оперировать для защиты от радиации
Специалист добавил, что по некоторым данным, космическая радиация может вызывать болезнь Альцгеймера, поэтому прежде чем послать экспедицию, к примеру, на Марс, можно провести некоторые манипуляции с ответственными за болезнь участками мозга.
Обновлено в 03:32
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на молодежном форуме «Территория смыслов» Лавров напомнил, что Россия, как государство-продолжатель Советского Союза, готова выполнять взятые им обязательства, в том числе о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан, после подписания мирного договора.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами
Майами не раз приписывали романы с известными персонами, поэтому мало кто поверил его словам.
Обновлено в 06:11
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:47
Единоборства
Джошуа ответил на критику Льюиса: он клоун
Бывший чемпион в тяжелом весе британец Энтони Джошуа ответил боксеру-супертяжеловесу Ленноксу Льюису на критику в свой адрес, передает Sky.
Обновлено в 08:57