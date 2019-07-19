Футбол

УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге ЕвропыБомбардир.ру 00:25

Изначально УЕФА подтвердил участие «Мехелена» в групповом этапе Лиги Европы, но Бельгийский арбитражный суд (БАС) дисквалифицировал команду на один еврокубковый сезон. В УЕФА провели собственное расследование и установили причастность бельгийского клуба к нелегальным победам.
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УЕФА исключил «Мехелен» из Лиги Европы сезона-2019/20

РИА Новостивчера в 14:34

Главные новости утра. Рондон перешел в «Далянь Ифань», УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы

Бомбардир.ру04:59

Участника Лиги Европы отстранили за договорные матчи

Lenta.ruвчера в 19:13

УЕФА отстранил бельгийский клуб от участия в Лиге Европы из-за договорного матча

Матч ТВвчера в 15:40

УЕФА отстранил бельгийский клуб от участия в Лиге Европы из-за договорного матча

Sportbox.RUвчера в 15:40

УЕФА исключил «Мехелен» из Лиги Европы сезона-2019/20

Спорт-Экспрессвчера в 15:03

УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы за организацию договорных матчей

Советский спорт04:50
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:32, Вашингтон
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Акционером компании "Архплей Девелопмент", принадлежащей предпринимателю Игорю Чайке, стал брат президента Молдавии Игоря Додона Александр, сообщает "Прайм".
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Полиция задержала участников ОПГ, незаконно обналичивающей деньги

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Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона

Больше миллиона рублей в России зарабатывают 11 287 человек, из них 6,8 тыс. работают в Москве, 910 — в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 г. Первым на них обратил внимание РБК.
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Министр юстиции Великобритании Дэвид Гок, министр финансов Филип Хаммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт готовятся подать в отставку до вступления в должность следующего премьер-министра страны.
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Представлен новый Chevrolet Corvette

Компания Chevrolet показала Corvette нового, восьмого поколения.
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Происшествия

После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек

Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Обновлено вчера в 23:43
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Владимир Путин приехал на Валаам в кроссовках за 61 тысячу рублей

На Владимире Путине заметили кроссовки итальянской фирмы Loro Piana. В московском бутике такая обувь стоит 61 550 рублей.
Обновлено в 04:49
Политика

В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат»

Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.
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Происшествия

После нападения российской чиновницы на журналистку заведено дело

По факту случившегося в отношении чиновницы СКР Новороссийска возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
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Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android

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Армия и оружие

Зеленский показал мобильные домики для военных в Донбассе

В этом году украинские военные на Донбассе будут обеспечены мобильными домиками украинского производства.
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Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации

Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Общество

В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса

В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
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Немецкие СМИ усомнились в необходимости санкций против России

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Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
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Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
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Кино

В сети вышел трейлер сериала «Темные начала» от HBO

В Сети появился трейлер сериала "Темные начала", созданного по трилогии английского писателя Филипа Пулмана, информирует kulturomania. ru.
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Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

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Общество

Группа ЛСР продала завод ЖБИ петербургскому СиБ-центру

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона: девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги.
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Волкер оценил решение России по гражданству для жителей Донбасса

Решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей противоречит духу Минских соглашений.
Обновлено вчера в 16:34
Армия и оружие

В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник

Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.
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Детективов НАБУ не дают провести обыск в спортклубе Порошенко

Сотрудники НАБУ приехали провести обыск в спортклубе Петра Порошенко «Пятый элемент».
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров

Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.
Обновлено в 01:33
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
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Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах

Недавний пожар на территории ТЭЦ-27 в Мытищах вспыхнул из-за устаревшего оборудования, полагает секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
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В Москве отреагировали на предложение Зеленского по Вышинскому

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова.
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Движение на Большой кольцевой линии метро в Москве восстановили

Движение поездов на Большой кольцевой линии Московского метрополитена восстановлено, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 01:55
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Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

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