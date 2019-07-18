Футбол

УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге ЕвропыБомбардир.ру 00:25

Изначально УЕФА подтвердил участие «Мехелена» в групповом этапе Лиги Европы, но Бельгийский арбитражный суд (БАС) дисквалифицировал команду на один еврокубковый сезон. В УЕФА провели собственное расследование и установили причастность бельгийского клуба к нелегальным победам.
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УЕФА отстранил бельгийский клуб от участия в Лиге Европы из-за договорного матча

Sportbox.RUвчера в 15:40

УЕФА отстранил участника Лиги Европы за организацию подставных матчей

Газета.Ruвчера в 16:30

УЕФА отстранил бельгийский «Мехелен» от участия в Лиге Европы за договорные матчи

ТАССвчера в 16:07

УЕФА отстранил бельгийский клуб от участия в Лиге Европы из-за договорного матча

Матч ТВвчера в 15:40

Главные новости утра. Рондон перешел в «Далянь Ифань», УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы

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Спорт-Экспрессвчера в 15:03

УЕФА исключил «Мехелен» из Лиги Европы сезона-2019/20

РИА Новостивчера в 14:34
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
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