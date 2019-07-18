Футбол
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге ЕвропыБомбардир.ру 00:25
Изначально УЕФА подтвердил участие «Мехелена» в групповом этапе Лиги Европы, но Бельгийский арбитражный суд (БАС) дисквалифицировал команду на один еврокубковый сезон. В УЕФА провели собственное расследование и установили причастность бельгийского клуба к нелегальным победам.
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УЕФА отстранил бельгийский клуб от участия в Лиге Европы из-за договорного матча
Sportbox.RUвчера в 15:40
УЕФА отстранил бельгийский клуб от участия в Лиге Европы из-за договорного матча
Матч ТВвчера в 15:40
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