Футбол

УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге ЕвропыБомбардир.ру 00:25

Изначально УЕФА подтвердил участие «Мехелена» в групповом этапе Лиги Европы, но Бельгийский арбитражный суд (БАС) дисквалифицировал команду на один еврокубковый сезон. В УЕФА провели собственное расследование и установили причастность бельгийского клуба к нелегальным победам.
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Главные новости утра. Рондон перешел в «Далянь Ифань», УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы

Бомбардир.ру04:59

УЕФА исключил «Мехелен» из Лиги Европы сезона-2019/20

РИА Новостивчера в 14:34

УЕФА отстранил бельгийский «Мехелен» от участия в Лиге Европы за договорные матчи

ТАССвчера в 16:07

УЕФА отстранил бельгийский клуб от участия в Лиге Европы из-за договорного матча

Sportbox.RUвчера в 15:40

УЕФА отстранил бельгийский клуб от участия в Лиге Европы из-за договорного матча

Матч ТВвчера в 15:40

УЕФА исключил «Мехелен» из Лиги Европы сезона-2019/20

Спорт-Экспрессвчера в 15:03

УЕФА отстранил участника Лиги Европы за организацию подставных матчей

Газета.Ruвчера в 16:30
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Происшествия

Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз

Обновлено в 08:00
Экономика

Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России

Минфин считает безосновательными «рассуждения» об ипотечном кризисе в России, говорится в заявлении замминистра Алексея Моисеева, поступившем в распоряжение РБК.
Обновлено в 09:53
Политика

В Москве отреагировали на предложение Зеленского по Вышинскому

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова.
Обновлено в 05:06
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Петербурженка «похоронила» дочь во дворе многоэтажки

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку в связи с обнаружением тела 49-летней женщины во дворе многоэтажек.
Обновлено в 09:29
Футбол

Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» в Лиге Европы

Матчи второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 25 июля и 1 августа.
Обновлено в 01:53
Политика

Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады

Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.
Обновлено вчера в 12:49
Хоккей

Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал Иосифа Сталина

Обновлено в 07:24
Политика

Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Военные следователи допросят генерала ФСБ Ткачева по заявлению Шестуна

Военные следователи опросят в рамках доследственной проверки по фактам коррупции начальника Управления "К" ФСБ РФ генерал-майора Ивана Ткачева.
Обновлено в 07:26
Игры

Cyberpunk 2077: свежий скриншот и очередные детали игры

CD Projekt RED представила свежий скриншот Cyberpunk 2077, где можно разглядеть мотоцикл протагониста, его самого и солнечный вид на город будущего.
Обновлено в 09:38
Политика

Захарова назвала позором продление ареста Вышинского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу продления ареста журналиста Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:43
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

«Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», – заявил Путин на совещании.
Обновлено в 08:56
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Обновлено вчера в 12:27
Армия и оружие

Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии

Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Зеленский рассказал о приоритетной задаче Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетной задачей Украины является прекращение вооруженного противостояния на юго-востоке страны, в Донбассе.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
Политика

Зеленский уволил посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 09:31
Политика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Политика

В Росгвардии началась замена военных на сотрудников ФСБ

По данным издания, отправлены в отставку и уволены с военной службы заместители директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, и генерал-лейтенант Валерий Дугинов, директор департамента строительства службы.
Обновлено в 09:49
Общество

Сотрудники Greenpeace опубликовали фото «постаревшей» Земли

Российское отделение Greanpeace воспользовалось идеей популярного приложения FaceApp и «состарило» известные места на Земле.
Обновлено в 09:55
Политика

Названа стоимость кроссовок Путина

Обновлено в 04:24
Общество

Названы города России с самым загрязненным воздухом

Обновлено в 09:49
Политика

Дана Борисова разгневала украинских националистов

Обновлено в 09:17
Общество

В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса

В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Принц Уильям увозит Кейт Миддлтон и детей из Британии

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с тремя детьми решили провести отпуск на частном острове Мюстик в Карибском море, где они отдыхали в прошлом году.
Обновлено в 05:06
Кино

Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»

Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Армия и оружие

Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым

Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев считает, что ВСУ будут полностью разбиты в случае атаки на Донбасс или Крым.
Обновлено в 10:00
Общество

Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных

Обновлено в 07:17
Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату

Обновлено в 08:13
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