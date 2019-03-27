Футбол
УЕФА открыла дело против Федерации футбола Украины из-за МораесаЕвро-футбол.ру вчера в 14:21
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 25 марта
Стадион «Жози Бартель»
Давид Тюрпель
|34′
|40′
Виктор Цыганков
Леандро Баррейро
|45′
|48′
Микита Бурда
Максим Шано
|51′
Кевин Мальже
|62′
|64′
Богдан Бутко
|64′
Роман Безус
Роман Яремчук
Венсан Тилль
Стефано Бенси
|74′
|79′
Богдан Бутко
Александр Караваев
|87′
Александр Караваев
Виталий Буяльский
Оливье Тилль
Марио Муч
|90′+1′
|90′+3′
Жерсон Родригес
Дирк Карлсон
|90′+3′
Люксембург
Расстановка 4‑4‑2
1
Морис
18
Янс
2
Шано
4
Мальже
13
Карлсон
6
Родригес
16
Баррейро
8
Баррейро
17
Муч
20
Тюрпель
11
Бенси
12
Пятов
14
Буяльский
5
Бурда
22
Матвиенко
13
Миколенко
15
Цыганков
8
Малиновский
17
Зинченко
19
Мораес
10
Коноплянка
18
Яремчук
Украина
Расстановка 4‑5‑1
Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против Федерации футбола Украины по поводу натурализации нападающего Жуниора Мораеса. Об этом сообщает пресс-служба организации. Дело было открыто после того, как федерации Португалии и Люксембурга подали протесты.
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с чего всё началось
УЕФА открыл дисциплинарное дело против Федерации футбола Украины из-за участия полузащитника Жуниора Мораеса в отборочных матчах против сборной Португалии (0:0) и сборной Люксембурга (2:1).Eurosport.ruвчера в 15:29
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