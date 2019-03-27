УЕФА открыла дело против Федерации футбола Украины из-за МораесаЕвро-футбол.ру вчера в 14:21

с чего всё началось

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против Федерации футбола Украины по поводу натурализации нападающего Жуниора Мораеса. Об этом сообщает пресс-служба организации. Дело было открыто после того, как федерации Португалии и Люксембурга подали протесты.

Футбол Сульшер утвержден главным тренером «Манчестер Юнайтед» Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Кино Названа дата выхода документального фильма об «Игре престолов» Стала известна дата выхода документального фильма "Игра престолов: последние часы", который расскажет о последнем сезоне сериала.

Происшествия Юрист из Приморья получил условный срок за репост в Telegram Суд в Приморье в четверг признал местного юриста Дмитрия Третьякова виновным в публичных призывах в интернете к экстремизму и назначил ему 2 года лишения свободы условно, сообщил РИА Новости защитник Третьякова Сергей Валиулин.

Экономика Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована Росстатом по итогам января в сфере добычи полезных ископаемых.

Армия и оружие В Совфеде сочли нецелесообразным создание военной базы РФ в Венесуэле Размещение военной базы РФ в Венесуэле нецелесообразно, ситуацию нужно урегулировать политическими методами, заявил "Интерфаксу" зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Политика Путин позвал президента Киргизии в Россию Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле Американский лидер Дональд Трамп заявил, что российская сторона должна оставить Венесуэлу, передает Reuters.

Армия и оружие Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2» Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Здоровье Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.

Спорт Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".

Футбол Бердыев надеется на положительное решение спортивного суда С «Рубина» может быть снят запрет на участие в еврокубковых матчах.

Авто Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».

Происшествия В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.

Происшествия Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Происшествия Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана.

Экономика Галину Золину заподозрили в самопремировании на 1,5 млн рублей По данным СП, будучи руководителем крупнейшего сельскохозяйственного вуза страны, Галина Дмитриевна в декабре 2017 года дважды зачислила себе стимулирующие выплаты за счет субсидии из федерального бюджет — на суммы 490 тысяч рублей и 300 тысяч рублей соответственно.

Экономика Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России Автомобильный концерт Ford планирует потратить $200 млн на выплаты сотрудникам в России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в РФ, говорится в сообщении автопроизводителя.

Транспорт Участок КАД в Петербурге полностью перекроют на три месяца С начала второго весеннего месяца до июля 2019 года на кольцевой автодороге полностью перекроют движение по внутреннему кольцу на участке около 15 километров на севере Петербурга.

Культура YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя Видеохостинг YouTube удалил последние ролики Юрия Дудя и Леонида Парфенова за "нарушение условий использования" платформы; о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.

Музыка Вещатель лаконично прокомментировал подготовку Лазарева Официальный вещатель песенного конкурса Евровидение-2019 — холдинг ВГТРК — сообщил, что представитель России Сергей Лазарев готовится к выступлению в штатном режиме.