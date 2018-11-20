Футбол

УЕФА открыл расследование после матча между Грецией и Эстонией
Спорт-Экспресс
12:03

Греция — Эстония
0 – 1
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, 18 ноября
Стадион Олимпико
44′
Константинос Ламбропулос
Михалис Бакакис
Василис Торосидис
46′
Гиоргос Масурас
Костас Фортунис
57′
68′
Брент Леписту
Илья Антонов
Андреас Бухалакис
Петрос Манталос
71′
76′
Артем Дмитриев
Анастасиос Бакасетас
76′
Сократис Папастатопулос
81′
81′
Сергей Зенёв
Артур Пикк
86′
Рауно Саппинен
Хенрик Оямаа
89′
Сергей Лепметс
90′+2′
Хенрик Оямаа
УЕФА открыл дисциплинарное расследование после матча группового турнира Лиги наций между сборными Греции и Эстонии (0:1), информирует официальный сайт организации. Встреча состоялась 18 ноября в Афинах.
Спорт-Экспресс12:03

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Начато расследование матча Греции и Эстонии в Лиге наций УЕФА

Sputnik Эстония13:45

УЕФА открыл расследование после матча между Грецией и Эстонией

Спорт-Экспресс12:03

УЕФА открыл расследование после матча между сборными Греции и Эстонии

РИА Новости11:45
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 15:35, Ашберн
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