УЕФА открыл дисциплинарное расследование после матча группового турнира Лиги наций между сборными Греции и Эстонии (0:1), информирует официальный сайт организации. Встреча состоялась 18 ноября в Афинах.

УЕФА открыл расследование после матча между Грецией и Эстонией

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