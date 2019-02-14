УЕФА открыл дисциплинарное расследование в отношении РамосаСоветский спорт 12:56

Учитывая итоговый результат, я бы соврал, если бы сказал, что не форсировал получение предупреждения. Не стоит недооценивать соперника и думать, что серия закончилась, но в футболе нужно принимать трудные решения.

УЕФА открыл дисциплинарное расследование касательно высказываний защитника Реала Серхио Рамоса о том, что он умышленно получил желтую карточку в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса (2:1), сообщает портал Goal.

Общество Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.

Происшествия В Красноярске из-за взрыва газа обрушился жилой дом В результате взрыва бытового газа в Красноярске обрушились перекрытия в жилом доме.

Спорт Путин повредил палец в спарринге с олимпийским чемпионом по дзюдо Президент России Владимир Путин провел тренировку на татами во время посещения сочинского спортивного центра "Юг-Спорт" и во время спарринга повредил палец.

Политика Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей» Россия отрицает причастность к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, а также данные Bellingcat о реальных именах Боширова и Петрова.

Здоровье Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал» Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.

Спорт Куклина может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити Российская биатлонистка Лариса Куклина, скорее всего, не сможет выступить в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), которая пройдет 14 февраля, сообщил журналист в программе "Все на Матч".

Футбол «Краснодар» и «Байер» голов до перерыва не забили ФК «Краснодар» играет вничью против леверкузенского «Байера» (0:0) после первого тайма домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы.

Технологии «ВКонтакте» прокомментировала сбой с публикациями в сообществах Ранее издание Vc.ru сообщило, что вечером 14 февраля в официальных сообществах и страницах пользователей «ВКонтакте» стали появляться идентичные сообщения о «запуске рекламы в личных сообщениях», содержащие ссылку, при нажатии на которую такое же сообщение публиковалось на странице кликнувшего.

Политика Трамп объявит режим ЧП в США, заявил лидер республиканцев в сенате Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в стране.

Футбол Журналиста выгнали с матча Мамаева в «Бутырке» Одного из журналистов, аккредитованных на матч с участием футболиста "Краснодара" Павла Мамаева в "Бутырке", выпроводили с территории СИЗО.

Политика Британский парламент отклонил новое предложение по Brexit В январе британский парламент отверг предложенное премьером Терезой Мэй соглашение с ЕС по Brexit, а 29 января одобрил поправки к техническому документу по Brexit, санкционирующие продолжение переговоров с Евросоюзом по ключевому вопросу — проблеме ирландской границы.

Культура Умер народный артист России Сергей Захаров Умер эстрадный певец, актер и народный артист России Сергей Захаров, ему было 68 лет.

Политика Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона по ужесточению уголовной ответственности за создание ОПГ и участие в ней, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Политика В Финляндии суд отклонил иск Бориса Ротенберга к трем банкам Хельсинкский уездный суд отклонил иск российского бизнесмена Бориса Ротенберга против трех банков, отказавшихся оформлять платежи миллиардера.

Политика Reuters: Власти США готовят новые жесткие санкции против России Власти США готовят новые санкции против Российской Федерации. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Политика В Раде рассказали о последствиях победы Порошенко на выборах Победа действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах в марте может привести к тому, что "страну растащат как лоскутное одеяло", считает кандидат на пост главы государства, внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Экономика Аналитики ЦБ усомнились в росте экономики по Росстату Росстат в начале февраля неожиданно сообщил о росте ВВП в 2018 году на 2,3% (по сравнению с 1,6% в предыдущем году), что стало максимальным темпом роста экономики с 2012 года.

Политика Климкин сравнил шансы россиян и марсиан стать наблюдателями на выборах Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «у марсиан больше шансов наблюдать за президентскими выборами в стране», чем у российских наблюдателей.

Политика Павла Грудинина сняли с поста главы совета депутатов города Видного Совет депутатов городского поселения Видное проголосовал за отставку Павла Грудинина с поста председателя местного совета депутатов.

Происшествия В Москве машина загорелась в паркинге ТЦ Около 20:33 на парковке, расположенной на минус первом этаже, загорелся автомобиль. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

Политика В ООН создана группа противодействия вмешательству в дела Венесуэлы В Организации Объединённых Наций ряд стран — членов создали специальную группу по противодействию вмешательству во внутренние дела суверенных стран, в том числе во внутренние дела Венесуэлы.

Политика Патрушев рассказал, как Порошенко может победить на выборах Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что у президента Украины Петра Порошенко есть только один шанс победить на выборах.