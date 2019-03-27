Футбол

УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Украины из-за МораесаLiveSport.ru вчера в 14:44

Люксембург — Украина
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 25 марта
Стадион «Жози Бартель»
Давид Тюрпель
34′
40′
Виктор Цыганков
Леандро Баррейро
45′
48′
Микита Бурда
Максим Шано
51′
Кевин Мальже
62′
64′
Богдан Бутко
64′
Роман Безус
Роман Яремчук
Венсан Тилль
Стефано Бенси
74′
79′
Богдан Бутко
Александр Караваев
87′
Александр Караваев
Виталий Буяльский
Оливье Тилль
Марио Муч
90′+1′
90′+3′
Жерсон Родригес
Дирк Карлсон
90′+3′
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за возможного нарушения при натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Протест был подан в контрольный, этический и дисциплинарный комитеты УЕФА.
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