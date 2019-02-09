Футбол

УЕФА открыл дисциплинарное дело после матча «Фенербахче» — «Зенит»REGNUM вчера в 23:55

Фенербахче — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, 12 февраля
Стадион «Фенербахче Шюкрю Сараджолу»
5′
Ярослав Ракицкий
Маурисио Исла
14′
Ислам Слимани
21′
Садик Чифтпынар
31′
40′
Александр Анюков
61′
Эльмир Набиуллин
Игорь Смольников
68′
Роберт Мак
Элиф Элмаз
Андре Айю
72′
74′
Себастьян Дриусси
Сердар Азмун
Виктор Мозес
Альпер Потук
84′
85′
Роберт Мак
Клаудио Маркизио
Матье Вальбуэна
Роман Нойштедтер
90′+2′
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по итогам матча между «Фенербахче» и «Зенитом» в Лиге Европы. Об этом сообщается на сайте организации. УЕФА усмотрел нарушение со стороны болельщиков турецкого клуба, которые блокировали лестничные проходы на стадионе.
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