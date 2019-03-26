Футбол
УЕФА открыл дисциплинарное дело о расизме в матче Черногории и АнглииProstoProSport 07:32
УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными Черногории и Англии (1:5). Дело состоит из пяти пунктов, включая расистские выкрики черногорских болельщиков во втором тайме.
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