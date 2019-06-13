Футбол
УЕФА открыл дело в отношении сборной Украины по итогам матча с СербиейSoccer.ru вчера в 12:04
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины по итогам матча отбора к Евро-2020 против Сербии (5:0). Болельщикам "желто-синих" вменяется использование пиротехники, бросание предметов на поле и блокировка лестничных проходов.
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УЕФА открыл дело в отношении Украины после отборочного матча Евро-2020 с Сербией
RT на русскомвчера в 11:00
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