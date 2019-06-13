УЕФА открыл дело в отношении сборной Украины по итогам матча с СербиейSoccer.ru вчера в 12:04

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины по итогам матча отбора к Евро-2020 против Сербии (5:0). Болельщикам "желто-синих" вменяется использование пиротехники, бросание предметов на поле и блокировка лестничных проходов.

УЕФА открыл дело в отношении сборной Украины по итогам матча с Сербией

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