УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильцаГазета.Ru 14:10

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".

Транспорт В Москве водители такси не смогут работать больше восьми часов в сутки Московские власти планируют запустить специальную систему, которая не позволит получать заказы водителям такси, находившимся за рулем больше восьми часов.

Политика Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.

Происшествия Стало известно, где будет содержаться арестованный экс-министр Абызов Абызова подозревают в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества.

Кино Умер грузинский режиссер Эрекле Бадурашвили Грузинский кинорежиссер Эрекле Бадурашвили скончался в возрасте 57 лет в Тбилиси, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.

Происшествия В Китае женщина одновременно родила двойняшек от разных отцов Удивительный случай произошел в КНР. Женщина родила двойняшек от двух отцов, одновременно.

Происшествия В Казани в многоэтажке произошел взрыв и пожар В жилом многоэтажном доме в Казани произошел взрыв и пожар, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в диспетчерской службе города.

Политика В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.

Футбол Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.

Общество В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

Политика Украина выдворит из страны российскую журналистку Бондарь В СБУ оказались недовольны содержанием ее публикаций Служба безопасности Украины выдворит из страны журналистку из России Маргариту Бондарь, сообщает РИА Новости.

Экономика Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Политика Эксперт оценил требование Трампа к России «уйти из Венесуэлы» Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.

Гаджеты Попытка №3: Apple так и не решила проблемы с клавиатурами MacBook Во втором поколении механизма (представлен в октябре 2016 года) повысилось удобство и скорость отклика, однако обнаружилась проблема с залипанием клавиш, после чего компания инициировала программу по ремонту клавиатур MacBook и MacBook Pro.

Футбол Эдвин Ван дер Сар: «Аякс» может победить «Ювентус» Бывший голкипер "Аякса", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар заявил, что клуб из Амстердама может победить туринцев в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Софи Тернер объяснила, почему решила выйти замуж так рано В новом интервью Rolling Stones, героиней которого Софи стала вместе со своей лучшей подругой и коллегой по сериалу Мэйси Уильямс, она объяснила, почему не задумываясь сказала «да» Джо.

Политика В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.

Политика Украина перед выборами: Зеленский лидирует в опросах Шоумен Владимир Зеленский удерживает первое место в предвыборном рейтинге на Украине, передает «МИР 24».

Политика Мэй согласилась уйти в отставку после Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала: "Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии", - цитирует The Guardian заявление Мэй.

Политика Путин отодвинул сотрудника службы безопасности В Сети появилось видео, на котором президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами.

Политика Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.