УЕФА открыл дело в отношении Роналду за жест СимеонеSports.ru 07:21

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении португальца за неподобающее поведение. Роналду после третьего гола изобразил жест, похожий на празднование тренера мадридской команды Диего Симеоне. Аргентинец в первом матче команд схватил себя за пах, УЕФА оштрафовал его на это за 20 тысяч евро.

УЕФА открыл дело в отношении Роналду за жест Симеоне

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