Футбол

УЕФА открыл дело в отношении Роналду за жест СимеонеSports.ru 07:21

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении португальца за неподобающее поведение. Роналду после третьего гола изобразил жест, похожий на празднование тренера мадридской команды Диего Симеоне. Аргентинец в первом матче команд схватил себя за пах, УЕФА оштрафовал его на это за 20 тысяч евро.
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Роналду грозит дисквалификация за неприличный жест в адрес Симеоне. В УЕФА не оценили его троллинг

Sport24.ru10:30

УЕФА изучит поведение Роналду в матче с «Атлетико»

Sport.ru08:00

УЕФА открыл дело в отношении Роналду за неприличный жест в матче с «Атлетико»

Матч ТВ07:31

УЕФА открыл дело в отношении Роналду за неприличный жест после игры с «Атлетико»

Чемпионат07:05

Дисциплинарное дело в отношении Роналду будет рассмотрено 21 марта

Спорт-Экспресс06:56

Названа дата рассмотрения дисциплинарного дела в отношении Роналду

Газета.Ru08:12

УЕФА открыл дело в отношении Роналду за жест Симеоне

Sports.ru07:21
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Политика

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Путин подписал закон о праве предпенсионеров на алименты

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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Диего Симеоне
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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