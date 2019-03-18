УЕФА открыл дело в отношении Роналду за жест СимеонеSports.ru 07:21

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении португальца за неподобающее поведение. Роналду после третьего гола изобразил жест, похожий на празднование тренера мадридской команды Диего Симеоне. Аргентинец в первом матче команд схватил себя за пах, УЕФА оштрафовал его на это за 20 тысяч евро.

УЕФА открыл дело в отношении Роналду за жест Симеоне

Политика Экс-депутат Рады поздравил Крым с годовщиной воссоединения с Россией Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал открытое обращение к крымчанам по случаю пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией.

Политика Россия потребует у США возвращения Ярошенко на Родину Россия потребует передать российского заключенного Константина Ярошенко из Штатов для отбывания срока в стране гражданства.

Хоккей «Тампа» впервые выиграла регулярный чемпионат НХЛ "Тампа" на своей площадке обыграла "Аризону" со счетом 4:1 и гарантировала себе победу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), впервые выиграв Президентский кубок.

Происшествия В «Шереметьево» самолет избежал столкновения с погрузчиком Самолет авиарейса из Санкт-Петербурга в Москву ушел на второй круг при посадке в «Шереметьево» из-за погрузчика на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщает «Фонтанка».

Экономика Профсоюзы выступают против возврата крабовых аукционов Против возвращения крабовых аукционов выступает и Сахалинская областная организация профсоюза работников рыбного хозяйства, которая тоже собирается направить аналогичное обращение в Госдуму.

Экономика Дочка «РЖД» закупит 30 тыс. полувагонов минимум за 84 млрд руб Вагоны обычные и инновационные Федеральная грузовая компания (входит в РЖД) закупит 30 тыс. полувагонов в 2019 – 2021 годах, сообщил на брифинге гендиректор компании Виктор Воронович.

Политика Трамп отдал четверть своей зарплаты МВБ США Президент США Дональд Трамп пожертвовал четверть своей зарплаты министерству внутренней безопасности страны.

Политика МИД России призвал Евросоюз и НАТО признать выбор жителей Крыма В Москве считают, что Западу пора перестать «заниматься политиканством» в вопросе Крыма и прислушаться к голосу жителей полуострова, проголосовавших на референдуме за воссоединение с Россией.

Армия и оружие Сирийский солдат расписал стены оставленного боевиками тоннеля фресками Муалля принимал участие в военной операции против боевиков в Джобаре, а теперь начал расписывать стены оставленного террористами тоннеля фресками, вырезанными в камне, глине и песке.

Наука На дне Нила нашли 2500-летний корабль из сочинений Геродота Российский египтолог Александр Белов смог доказать, что найденное египетскими археологами судно, возраст которого более 2,5 тысяч лет, является легендарным барисом, который описывал в своих произведениях Геродот.

Политика Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что не собирается «варить кашу» с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика Депутаты Гаити проголосовали за отставку премьера и правительства Депутаты Гаити проголосовали в понедельник за отставку премьера страны Жан-Анри Сеана и всего кабинета министров, сообщает издание Haiti Libre.

Политика Евросоюз потребовал немедленно освободить Оюба Титиева Евросоюз призвал Россию «немедленно и безоговорочно освободить» главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева, которого приговорили к четырем годам колонии-поселения по делу о перевозке марихуаны.

Авто В России простимулируют перевод авто на газомоторное топливо В рамках федеральной программы «Развитие рынка газомоторного топлива» автовладельцы в России смогут получить компенсацию на перевод автомобилей на газомоторное топливо, 18 марта сообщает сайт «За рулем».

Политика Бразилия разрешила США использовать космодром «Алкантара» Бразилия и США подписали соглашение, которое разрешает Соединенным Штатам осуществлять коммерческие запуски с космодрома в латиноамериканской стране.

Общество Путин подписал закон о праве предпенсионеров на алименты Российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о сохранении права на получение алиментов для тех граждан, которые нуждаются в помощи и находятся в предпенсионном возрасте.

Происшествия В правительстве Хабаровского края прошли обыски По данным источника издания «Восток Медиа» в правительстве области, обыски прошли в рамках уголовного дела о хищениях в лесной отрасли региона.

Космос В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем Ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировали мощный взрыв метеорита в атмосфере Земли, который произошел над акваторией Берингова моря в нескольких сотнях километров от российского побережья.

Происшествия Житель Камчатки осужден за попытку вступить в ДАИШ К десяти годам лишения свободы приговорен житель Камчатки за попытку вступить в террористическую организацию ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

Общество Налоговая и ФСБ пришли с обысками в магазины «Красная икра» Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) совместно с ФСБ провели обыски и выемку документов в сети магазинов «Красная икра», сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Политика Экс-глава СБУ оценил возможность военного вторжения России на Украину Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Происшествия Бывший главврач Белогорской больницы найден мертвым Вечером 18 марта в Благовещенске в гаражном массиве был найден труп мужчины 1979 года рождения с огнестрельным ранением.

Экономика Бизнес пожаловался президенту на неналоговые платежи Бизнес пожаловался президенту на инициативу Министерства финансов России включить в Налоговый кодекс шесть основных неналоговых сборов — экологический, утилизационный и курортный, плату за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам («Платон») и использование связи.