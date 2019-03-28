Футбол

УЕФА открыл дело в отношении Федерации футбола УкраиныSportbox.RU вчера в 14:05

Люксембург — Украина
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 25 марта
Стадион «Жози Бартель»
Давид Тюрпель
34′
40′
Виктор Цыганков
Леандро Баррейро
45′
48′
Микита Бурда
Максим Шано
51′
Кевин Мальже
62′
64′
Богдан Бутко
64′
Роман Безус
Роман Яремчук
Венсан Тилль
Стефано Бенси
74′
79′
Богдан Бутко
Александр Караваев
87′
Александр Караваев
Виталий Буяльский
Оливье Тилль
Марио Муч
90′+1′
90′+3′
Жерсон Родригес
Дирк Карлсон
90′+3′
Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против Федерации футбола Украины из-за участия в отборочных матчах Евро-2020 против Португалии и Люксембурга бразильца Жуниора Мораеса. Как сообщает пресс-служба УЕФА, организация рассмотрит дело на одном из ближайших заседаний.
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