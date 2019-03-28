УЕФА открыл дело в отношении Федерации футбола УкраиныSportbox.RU вчера в 14:05

с чего всё началось

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против Федерации футбола Украины из-за участия в отборочных матчах Евро-2020 против Португалии и Люксембурга бразильца Жуниора Мораеса. Как сообщает пресс-служба УЕФА, организация рассмотрит дело на одном из ближайших заседаний.

Экономика Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2» Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.

Происшествия Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».

Авто Автоэксперт оценил шансы Lada 4х4 стать преемником «Нивы» Выросший в размерах Lada 4х4 Vision, макет которого показали на Московском международном автосалоне в сентябре 2018 года, может стать преемником внедорожника Lada Niva.

Политика В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева Экс-министр по развитию Дальнего Востока и бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев задержан в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Политика В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов 25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.

Политика Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.

Общество Мигрантов запретили брать на работу в Якутии Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.

Авто Kia представила два новых кроссовера Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.

Армия и оружие Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2» Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Шоу-бизнес В честь годовщины свадьбы Полина Диброва выложила фото с мужем из постели В честь годовщины многодетная мама опубликовала снимки из постели со спящим мужем, но фанаты посчитали, что таким кадрам место в семейном архиве, а не в соцсетях.

Единоборства Усик отказался от боя с Лебедевым Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что не выйдет на ринг против россиянина Дениса Лебедева, передает "Советский спорт".

Политика Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.

Общество РКН потребовал от владельцев десяти VPN-сервисов подключится к ФГИС Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила владельцам десяти VPN-сервисов требование о подключении к федеральной государственной информационной системе.

Театры Актер Волковского театра сравнил Евгения Марчелли с Остапом Бендером Сегодня в Волковском театре на встрече с труппой актеры высказали свое мнение относительно грядущего объединения и оценил речь художественного руководителя театра Евгения Марчелли.

Транспорт За ГИБДД оставят право выдавать номера ГИБДД может сохранить за собой право не только присваивать номера транспортным средствам, но и самостоятельно их выдавать.

Армия и оружие Обозначены сроки первого полета ударного беспилотника «Охотник» Первый полет российского ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник» компании «Сухой» пройдет в 2019 году, сообщил высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Политика «Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.

Происшествия Суд арестовал бывшего министра Абызова Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент "Ведомостей" из зала суда.

Футбол Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром» Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт с клубом.

Армия и оружие Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".

Шоу-бизнес Бывший муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах Бывший гражданский муж скончавшейся певицы Юлии Началовой Александр Фролов объяснил, почему не приехал на её похороны.