Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Украины после разгрома СербииPravda.Ru вчера в 10:56

УЕФА завел дело в отношении сборной Украины по футболу по итогам матча против Сербии. 7 июня украинцы разгромили сербов со счетом 5:0 в рамках отборочного турнира Евро-2020.
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УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией

Газета.Ruвчера в 16:07

УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за поведения болельщиков

РБКвчера в 13:10

УЕФА открыл дело против Украины по итогам матча с Сербией

Sport.ruвчера в 12:43

УЕФА открыл дело в отношении Украины после отборочного матча Евро-2020 с Сербией

RT на русскомвчера в 11:00

УЕФА открыл дело против Украины по итогам матча с Сербией

Спорт-Экспрессвчера в 10:16

УЕФА открыл дело против сборной Украины после крупной победы над Сербией

РИА Новостивчера в 09:58

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Украины

Матч ТВвчера в 11:33
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Политика

Страны ШОС выступили против вмешательства в дела других государств

Обновлено в 05:51
Армия и оружие

Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры

Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Общество

Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Политика

Число россиян, считающих врагами Украину и США, резко снизилось

США считают врагом 67% россиян, Украину – 40%.
Обновлено в 03:02
Политика

Совет ЕС отложил обсуждение санкций против России

Главы МИД 28 стран-членов Евросоюза на заседании 17 июня в Люксембурге не планируют обсуждать вопрос введения новых санкций в отношении России в связи с выдачей российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Следствие попросило арестовать бывшего мэра Рязани после жалобы Путину

Обновлено в 04:05
Авто

Gemballa планирует выпустить свой суперкар

Компания Gemballa объявила о планах создания суперкара собственного производства.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев улетел в США с певцом Алексом Малиновским

В распоряжении Super оказалось видео, снятое очевидцами в московском аэропорту «Шереметьево» — на кадрах ролика певец Сергей Лазарев регистрируется на рейс в США в компании певца Алекса Малиновского.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным

Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за неявки на спектакль, который должен был состояться 10 декабря 2010 года в городе Порденоне.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Кузбассе директор ЗАГСа женила лежащего без сознания мужчину

Обновлено в 02:40
Космос

Европейское космическое агентство разрабатывает радиационно-стойкий компьютер

Сетевые источники сообщают о том, что Европейское космическое агентство (ЕКА) ведёт разработку компьютера, защищённого от пагубного воздействия радиации.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»

Редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев задержан силовиками и доставлен в следственные органы.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Общество

В России появится новый бренд & Other Stories от H&M

Обновлено в 06:03
Общество

Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях

В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.
Обновлено в 02:43
Футбол

Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Мамаева и Кокорина

Портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 14 июня.
Обновлено вчера в 20:58
Общество

В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях

Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
Обновлено в 04:39
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Обновлено в 00:38
Общество

В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии

Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Футбол

Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков

Учитывая все вышеизложенное, клубы РПЛ единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года.
Обновлено в 02:17
Политика

Польского чиновника признали виновным в гибели Качиньского

Обновлено в 04:46
Религия

Патриарх увидел политику в споре из-за храма в Екатеринбурге

Обновлено в 05:06
Политика

Лидер партии Зеленского отказался говорить на украинском языке

Лидер партии «Слуга народа» говорил по-русски, и ведущая попросила его перейти на украинский язык.
Обновлено в 04:29
Экономика

Крупные федеральные компании могут переехать в Петербург

Остальные компании, штаб-квартиры которых будут переезжать в Петербург, Беглов не назвал.
Обновлено в 05:34
Происшествия

В Улан-Удэ загорелся строительный рынок

Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
Обновлено в 05:36
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео

Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
Обновлено вчера в 10:26
Общество

На Москву надвигается гроза с градом

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Голунов пожаловался на панические атаки

Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался на панические атаки, он хочет прийти в себя и понять, как жить дальше.
Обновлено в 05:19
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