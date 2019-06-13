Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Украины после разгрома СербииPravda.Ru вчера в 10:56
УЕФА завел дело в отношении сборной Украины по футболу по итогам матча против Сербии. 7 июня украинцы разгромили сербов со счетом 5:0 в рамках отборочного турнира Евро-2020.
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УЕФА открыл дело в отношении Украины после отборочного матча Евро-2020 с Сербией
RT на русскомвчера в 11:00
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
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