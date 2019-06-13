Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Украины после разгрома СербииPravda.Ru вчера в 10:56
УЕФА завел дело в отношении сборной Украины по футболу по итогам матча против Сербии. 7 июня украинцы разгромили сербов со счетом 5:0 в рамках отборочного турнира Евро-2020.
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УЕФА открыл дело в отношении Украины после отборочного матча Евро-2020 с Сербией
RT на русскомвчера в 11:00
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Происшествия
Два танкера были атакованы в Оманском заливе
Нападение на два нефтяных танкера произошло в Оманском заливе.
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Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
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Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
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На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
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Шоу-бизнес
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Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который в итоге стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Экономика
Инвестиции США в России оказались в 13 раз больше официальных
Инвестиции в 2018 году В 2018 году прямые иностранные инвестиции в экономику России составили $13,3 млрд, сократившись почти в два раза по сравнению с 2017 годом (около $26 млрд), сообщила ЮНКТАД.
Обновлено вчера в 23:00
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В Забайкалье задержали сторонника ИГ
Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
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Обновлено вчера в 21:57
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Гаджеты
Без предупреждений и объявления войны. Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки
Пользователи Huawei жалуются в сети, что на экранах блокировки смартфонов начала появляться реклама без каких-либо предупреждений со стороны производителя.
Обновлено вчера в 14:13
Армия и оружие
Пьяный солдат ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Офицер пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинский военный расстрелял своих сослуживцев в Донбассе.
Обновлено в 02:18
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Религия
Патриарх Кирилл назвал протесты в Екатеринбурге организованной акцией
Патриарх Кирилл считает, что в протесты против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге были организованной акцией.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Стрелок из новозеландского Крайстчерча не признал вину
Австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину.
Обновлено вчера в 20:05
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Шоу пройдет в рамках прощального турне коллектива, объявил его лидер Сергей Шнуров.
Обновлено вчера в 17:04
Экономика
Кудрин заявил о жестких мерах для повышения пенсий
Глава Счетной палаты добавил, что при отсутствии роста придется принимать более жесткие меры.
Обновлено вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Дочь Брежневой поступила в престижный университет Калифорнии
Звезда рассказала, что выпускной у 18-летней девушки (Соня окончила школу в Америке), получился настолько трогательным, что на официальной части все расплакались.
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье
Самым опытным врачам Сахалина выплатили по 50 тысяч рублей
В области выплачиваются самые высокие в России подъемные от 1,45 до 2,6 миллиона рублей в зависимости от района трудоустройства.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Кузбассе завели дело на женившую мужчину без сознания главу ЗАГСа
В городе Таштагол (Кемеровская область) заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) в отношении руководительницы ЗАГСа, которая заключила брак с участием находящегося без сознания мужчиной.
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Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
Обновлено в 02:30
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Футбол
Евгений Бушманов: «Гилерме может помочь „Спартаку“»
Известный российский тренер Евгений Бушманов оценил возможный переход вратаря «Локомотива» Гилерме в «Спартак».
Обновлено в 01:42
Политика
Какие вопросы планируют обсудить участники саммита ШОС
Накануне мероприятия, в среду, между Владимиром Путиным и постоянными членами Совета безопасности РФ «состоялся обмен мнениями» по вопросам подготовки к саммиту ШОС, а также другим предстоящим на этой неделе международным мероприятиям, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 02:12
Политика
Володин назвал условие возвращения России в ПАСЕ: спокойно не будет
По словам спикера Госдумы, достигнута договоренность со спикером Совета Федерации, что при подписании заявки на участие в сессии ПАСЕ будет сделана важная оговорка: «в случае лишения нашей делегации хоть какого-то полномочия мы оставляем за собой право покинуть ПАСЕ».
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
Прокуратура: похожий на Цапка человек оказался вором в розыске
Обновлено вчера в 06:15